"Шубу можно не застегивать": подборка самых смешных мемов про лето

7 июня 2021 , 05:36
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Источник:

24 канал

Лето всегда ассоциируется с теплом, отдыхом и весельем. Однако, никто не будет спорить, что и в это время хватает проблем и неудобств – слишком жаркая или несвойственно холодная погода, сложности с отпуском, совершенствование фигуры к пляжному сезону. Все это и многое другое традиционно становится главной темой самых смешных летних мемов.

Развлечения 24 подготовили подборку забавных мемов из социальных сетей, которые не потеряют актуальности ближайшие 3 месяца. Несмотря на то, что в этом году лето несколько запоздало и еще не успело порадовать украинцев солнечной погодой, мы возлагаем на него большие надежды. Веселого вам лета и приятного просмотра!

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"Птицы в 5 утра"

"Когда летом открываешь дверь машины"

"Я пытаюсь расслабиться VS оса, которая летает вокруг меня"

"То чувство, когда переворачиваешь подушку на другую, прохладную, сторону"

"Когда заходишь в магазин, где есть кондиционер"

"Я, когда впервые надел шорты этим летом"

"Когда комары увидели, что у тебя голые лодыжки"

"Летний шопинг: ожидание и реальность"

"Когда пришло лето и начали летать насекомые"

"Как я это вижу и как я это чувствую"

"Когда началось лето, но вам все равно нужно вставать и идти на работу"

"Когда ты не можешь позволить себе куда-то поехать, но все друзья публикуют фотографии с отдыха"

"Когда включаешь кондиционер в машине и он дует горячим воздухом"

Автор: Софія Гусєва