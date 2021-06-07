"Шубу можно не застегивать": подборка самых смешных мемов про лето

05:36

Лето всегда ассоциируется с теплом, отдыхом и весельем. Однако, никто не будет спорить, что и в это время хватает проблем и неудобств – слишком жаркая или несвойственно холодная погода, сложности с отпуском, совершенствование фигуры к пляжному сезону. Все это и многое другое традиционно становится главной темой самых смешных летних мемов.