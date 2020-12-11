Disney+ – стриминговий сервис, который занимает лидирующие позиции, хотя его запуск состоялся всего лишь год назад. Сейчас на Disney+ подписаны 86,8 миллионов людей во всем мире. К слову, такой цифры компания надеялась достичь в лучшем случае через пять лет после запуска проекта.

В рамках Дня инвесторов, о котором компания объявила в своем аккаунте Twitter, Disney поделилась грандиозными планами на ближайшие годы. Всего обьявлено около 50 пунктов, среди них – фильмы и сериалы по "Звездным войнам" и вселенной Marvel, а также анимационные проекты от Disney и Pixar. Развлечения 24 предлагают просмотреть полный список премьер, запланированных Disney + на 2021-2023 годы. Читайте также: История самых распространенных матерных слов: Netflix запускает дерзкий документальный сериал Сериалы по вселенной Marvel на Disney +: "ВандаВижн" про мстителей Алую Ведьму и Вижена (премьера 15 января 2021) "Сокол и Зимний Солдат" (премьера 19 марта 2021) "Локи" (премьера в мае 2021) "Что если ...?" – анимационный сериал об альтернативных версиях событий фильмов Marvel (премьера летом 2021) "Соколиный Глаз" (премьера осенью 2021) Сериал о Мисс Марвел (премьера в конце 2021) "Железное сердце" про изобретательницу и преемницу Железного Человека Рири Уильямс Серия короткометражных фильмов о Груте, герое "Стражей Галактики" "Armor Wars" о полковнике Джеймсе "Роуди" Роудсе "Женщина-Халк" о двоюродной сестре Брюса Беннера "Секретное вторжение", который станет развитием сюжета "Капитан Марвел" Праздничный спецпроект "Стражи Галактики" (премьера в 2022 году) Фильмы по вселенной Marvel на Disney +: "Доктор Стрэндж 2" (премьера 25 марта 2022) "Капитан Марвел 2" (премьера 11 ноября 2022) "Человек-муравей и Оса: Квантумания" "Черная Пантера 2" Новая "Фантастическая Четверка" Сериалы по Star Wars на Disney+: "Рейнджеры Новой Республики" и "Асока" – спин-оффы "Мандалорца" Мультсериал "Star Wars: The Bad Batch" о войнах клонов "Андор" – спиноф "Изгоя один" "The Acolyte", события которого будут происходить во времена расцвета Республики "Оби-ван Кеноби" "История Дроидов" про R2-D2 и C-3PO "Лендо" про одноименного героя Star Wars Аниме-антология "Star Wars: Visions" Фильмы по Star Wars на Disney +: "Rogue Squadron" про эскадрилью звездных истребителей Еще один фильм от режиссера Тайка Вайтити ( "Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарек") Проекты Disney для Disney+: Мультфильм "Райя и последний дракон" (премьера 11 марта 2021) Сериал по мотивам "Города героев" (премьера в начале 2022) Мультфильм "Зверополис 2" (премьера весной 2022) Сериал "Iwaju" (премьера в 2022 году) Мультфильм "Тиана" (премьера в 2023 году) Мюзикл-сериал по мотивам мультика "Моана" (премьера в 2023 году) Мультфильм "Энканто" Проекты Pixar на Disney+: Серия короткометражек "Pixar Popcorn" с культовыми героями Pixar (премьера в январе 2021) Мультфильм "Лука" (премьера в июне 2021) Мультфильм "Лайтер" о происхождении Базза Лайтера из "Истории игрушек" (премьера летом 2022) Сериал «Dug Days» о собачке Даге из мультфильма "Вверх" (премьера осенью 2022) Сериал о Молнию Маккуина и Мэтра по мотивам мультфильма "Тачки" (премьера осенью 2022) Сериал "Win or Lose" о школьной футбольной команде (премьера осенью 2023) Мультфильм «Turning Red» о девочке-подростке, которая переживает переходный период