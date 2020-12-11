20 сериалов по "Звездным войнам" и Marvel: полный список запланированных премьер Disney+
Disney+ – стриминговий сервис, который занимает лидирующие позиции, хотя его запуск состоялся всего лишь год назад. Сейчас на Disney+ подписаны 86,8 миллионов людей во всем мире. К слову, такой цифры компания надеялась достичь в лучшем случае через пять лет после запуска проекта.
В рамках Дня инвесторов, о котором компания объявила в своем аккаунте Twitter, Disney поделилась грандиозными планами на ближайшие годы. Всего обьявлено около 50 пунктов, среди них – фильмы и сериалы по "Звездным войнам" и вселенной Marvel, а также анимационные проекты от Disney и Pixar. Развлечения 24 предлагают просмотреть полный список премьер, запланированных Disney + на 2021-2023 годы.
Читайте также: История самых распространенных матерных слов: Netflix запускает дерзкий документальный сериал
Сериалы по вселенной Marvel на Disney +:
- "ВандаВижн" про мстителей Алую Ведьму и Вижена (премьера 15 января 2021)
- "Сокол и Зимний Солдат" (премьера 19 марта 2021)
- "Локи" (премьера в мае 2021)
- "Что если ...?" – анимационный сериал об альтернативных версиях событий фильмов Marvel (премьера летом 2021)
- "Соколиный Глаз" (премьера осенью 2021)
- Сериал о Мисс Марвел (премьера в конце 2021)
- "Железное сердце" про изобретательницу и преемницу Железного Человека Рири Уильямс
- Серия короткометражных фильмов о Груте, герое "Стражей Галактики"
- "Armor Wars" о полковнике Джеймсе "Роуди" Роудсе
- "Женщина-Халк" о двоюродной сестре Брюса Беннера
- "Секретное вторжение", который станет развитием сюжета "Капитан Марвел"
- Праздничный спецпроект "Стражи Галактики" (премьера в 2022 году)
Фильмы по вселенной Marvel на Disney +:
- "Доктор Стрэндж 2" (премьера 25 марта 2022)
- "Капитан Марвел 2" (премьера 11 ноября 2022)
- "Человек-муравей и Оса: Квантумания"
- "Черная Пантера 2"
- Новая "Фантастическая Четверка"
Сериалы по Star Wars на Disney+:
- "Рейнджеры Новой Республики" и "Асока" – спин-оффы "Мандалорца"
- Мультсериал "Star Wars: The Bad Batch" о войнах клонов
- "Андор" – спиноф "Изгоя один"
- "The Acolyte", события которого будут происходить во времена расцвета Республики
- "Оби-ван Кеноби"
- "История Дроидов" про R2-D2 и C-3PO
- "Лендо" про одноименного героя Star Wars
- Аниме-антология "Star Wars: Visions"
Фильмы по Star Wars на Disney +:
- "Rogue Squadron" про эскадрилью звездных истребителей
- Еще один фильм от режиссера Тайка Вайтити ( "Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарек")
Проекты Disney для Disney+:
- Мультфильм "Райя и последний дракон" (премьера 11 марта 2021)
- Сериал по мотивам "Города героев" (премьера в начале 2022)
- Мультфильм "Зверополис 2" (премьера весной 2022)
- Сериал "Iwaju" (премьера в 2022 году)
- Мультфильм "Тиана" (премьера в 2023 году)
- Мюзикл-сериал по мотивам мультика "Моана" (премьера в 2023 году)
- Мультфильм "Энканто"
Проекты Pixar на Disney+:
- Серия короткометражек "Pixar Popcorn" с культовыми героями Pixar (премьера в январе 2021)
- Мультфильм "Лука" (премьера в июне 2021)
- Мультфильм "Лайтер" о происхождении Базза Лайтера из "Истории игрушек" (премьера летом 2022)
- Сериал «Dug Days» о собачке Даге из мультфильма "Вверх" (премьера осенью 2022)
- Сериал о Молнию Маккуина и Мэтра по мотивам мультфильма "Тачки" (премьера осенью 2022)
- Сериал "Win or Lose" о школьной футбольной команде (премьера осенью 2023)
- Мультфильм «Turning Red» о девочке-подростке, которая переживает переходный период
Поделиться новостью