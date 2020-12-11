Disney+ – стрімінговий сервіс, що займає лідерські позиції, хоча його запуск відбувся лише рік тому. Наразі на Disney+ підписані 86,8 мільйонів людей в усьому світі. До слова, такої цифри компанія сподівалася досягнути в кращому випадку за п'ять років після запуску проєкту.

В рамках Дня інвесторів, про який компанія оголосила у своєму акаунті Twitter, Disney поділилася грандіозними планами на найближчі роки. Всього оголошено близько 50 пунктів, серед них – фільми та серіали по "Зоряних війнах" і всесвіту Marvel, а також анімаційні проєкти від Disney та Pixar. Розваги 24 пропонують переглянути повний список прем'єр, запланованими Disney+ на 2021-2023 роки. Читайте також: Історія найпоширеніших матюків: Netflix запускає зухвалий документальний серіал Серіали по всесвіту Marvel на Disney+: "ВандаВіжн" про месників Багряну Відьму та Віжна (прем'єра 15 січня 2021 року) "Сокіл та Зимовий Солдат" (прем'єра 19 березня 2021 року) "Локі" (прем'єра у травні 2021 року) "Що як…?" – анімаційний серіал про альтернативні версії подій фільмів Marvel (прем'єра влітку 2021 року) "Соколине Око" (прем'єра восени 2021 року) Серіал про Міс Марвел (прем'єра наприкінці 2021 року) "Залізне серце" про винахідницю та наступницю Залізної Людини Рірі Вільямс Серія короткометражних фільмів про Ґрута, героя "Вартових Галактики" "Armor Wars" про полковника Джеймса "Роуді" Роудса "Жінка-Халк" про двоюрідну сестру Брюса Беннера "Таємне вторгнення", що стане розвитком сюжету "Капітан Марвел" Святковий спецпроєкт "Вартові Галактики" (прем'єра у 2022 році) Фільму по всесвіту Marvel на Disney+: "Доктор Стрендж 2" (прем'єра 25 березня 2022 року) "Капітан Марвел 2" (прем'єра 11 листопада 2022 року) "Людина Мураха і Оса: Квантуманія" "Чорна Пантера 2" Нова "Фантастична Четвірка" Серіали по Star Wars на Disney+: "Рейнджери Нової Республіки" та "Асока" – спінофи "Мандалорця" Мультсеріал "Star Wars: The Bad Batch" про війни клонів "Андор" – спіноф "Бунтар Один" "The Acolyte", події якого відбуватимуться в часи розквіту Республіки "Обі-ван Кенобі" "Історія Дроїдів" про R2-D2 і C-3PO "Лендо" про однойменного героя Star Wars Аніме-антологія "Star Wars: Visions" Фільми по Star Wars на Disney+: "Rogue Squadron" про ескадрилью зоряних винищувачів Ще один фільм від режисера Тайка Вайтіті ("Кролик Джоджо", " Тор: Раґнарок") Проєкти Disney для Disney+: Мультфільм "Рая та останній дракон" (прем'єра 11 березня 2021 року) Серіал за мотивами "Супер шістки" (прем'єра на початку 2022 року) Мультфільм "Зоотрополіс 2" (прем'єра весною 2022 року) Серіал "Iwaju" (прем'єра у 2022 році) Мультфільм "Тіана" (прем'єра у 2023 році) Мюзикл-серіал за мотивами "Моани" (прем'єра у 2023 році) Мультфільм "Енканто" Проєкти Pixar на Disney+: Серія короткометражок "Pixar Popcorn" з культовими героями Pixar (прем'єра у січні 2021 року) Мультфільм "Лука" (прем'єра в червні 2021 року) Мультфільм "Лайтер" про походження Базза Лайтера з "Історії іграшок" (прем'єра влітку 2022 року) Серіал "Dug Days" про песика Дага з мультфільму "Вперед і Вгору" (прем'єра восени 2022 року ) Серіал про Блискавку Маквіна і Метра за мотивами мультфільму "Тачки" (прем'єра восени 2022 року) Серіал "Win or Lose" про шкільну футбольну команду (прем'єра восени 2023 року) Мультфільм "Turning Red" про дівчинку-підлітка, яка переживає перехідний період