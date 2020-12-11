20 серіалів по "Зоряних війнах" та Marvel: повний список запланованих прем'єр Disney+
Disney+ – стрімінговий сервіс, що займає лідерські позиції, хоча його запуск відбувся лише рік тому. Наразі на Disney+ підписані 86,8 мільйонів людей в усьому світі. До слова, такої цифри компанія сподівалася досягнути в кращому випадку за п'ять років після запуску проєкту.
В рамках Дня інвесторів, про який компанія оголосила у своєму акаунті Twitter, Disney поділилася грандіозними планами на найближчі роки. Всього оголошено близько 50 пунктів, серед них – фільми та серіали по "Зоряних війнах" і всесвіту Marvel, а також анімаційні проєкти від Disney та Pixar. Розваги 24 пропонують переглянути повний список прем'єр, запланованими Disney+ на 2021-2023 роки.
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Серіали по всесвіту Marvel на Disney+:
- "ВандаВіжн" про месників Багряну Відьму та Віжна (прем'єра 15 січня 2021 року)
- "Сокіл та Зимовий Солдат" (прем'єра 19 березня 2021 року)
- "Локі" (прем'єра у травні 2021 року)
- "Що як…?" – анімаційний серіал про альтернативні версії подій фільмів Marvel (прем'єра влітку 2021 року)
- "Соколине Око" (прем'єра восени 2021 року)
- Серіал про Міс Марвел (прем'єра наприкінці 2021 року)
- "Залізне серце" про винахідницю та наступницю Залізної Людини Рірі Вільямс
- Серія короткометражних фільмів про Ґрута, героя "Вартових Галактики"
- "Armor Wars" про полковника Джеймса "Роуді" Роудса
- "Жінка-Халк" про двоюрідну сестру Брюса Беннера
- "Таємне вторгнення", що стане розвитком сюжету "Капітан Марвел"
- Святковий спецпроєкт "Вартові Галактики" (прем'єра у 2022 році)
Фільму по всесвіту Marvel на Disney+:
- "Доктор Стрендж 2" (прем'єра 25 березня 2022 року)
- "Капітан Марвел 2" (прем'єра 11 листопада 2022 року)
- "Людина Мураха і Оса: Квантуманія"
- "Чорна Пантера 2"
- Нова "Фантастична Четвірка"
Серіали по Star Wars на Disney+:
- "Рейнджери Нової Республіки" та "Асока" – спінофи "Мандалорця"
- Мультсеріал "Star Wars: The Bad Batch" про війни клонів
- "Андор" – спіноф "Бунтар Один"
- "The Acolyte", події якого відбуватимуться в часи розквіту Республіки
- "Обі-ван Кенобі"
- "Історія Дроїдів" про R2-D2 і C-3PO
- "Лендо" про однойменного героя Star Wars
- Аніме-антологія "Star Wars: Visions"
Фільми по Star Wars на Disney+:
- "Rogue Squadron" про ескадрилью зоряних винищувачів
- Ще один фільм від режисера Тайка Вайтіті ("Кролик Джоджо", " Тор: Раґнарок")
Проєкти Disney для Disney+:
- Мультфільм "Рая та останній дракон" (прем'єра 11 березня 2021 року)
- Серіал за мотивами "Супер шістки" (прем'єра на початку 2022 року)
- Мультфільм "Зоотрополіс 2" (прем'єра весною 2022 року)
- Серіал "Iwaju" (прем'єра у 2022 році)
- Мультфільм "Тіана" (прем'єра у 2023 році)
- Мюзикл-серіал за мотивами "Моани" (прем'єра у 2023 році)
- Мультфільм "Енканто"
Проєкти Pixar на Disney+:
- Серія короткометражок "Pixar Popcorn" з культовими героями Pixar (прем'єра у січні 2021 року)
- Мультфільм "Лука" (прем'єра в червні 2021 року)
- Мультфільм "Лайтер" про походження Базза Лайтера з "Історії іграшок" (прем'єра влітку 2022 року)
- Серіал "Dug Days" про песика Дага з мультфільму "Вперед і Вгору" (прем'єра восени 2022 року )
- Серіал про Блискавку Маквіна і Метра за мотивами мультфільму "Тачки" (прем'єра восени 2022 року)
- Серіал "Win or Lose" про шкільну футбольну команду (прем'єра восени 2023 року)
- Мультфільм "Turning Red" про дівчинку-підлітка, яка переживає перехідний період
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