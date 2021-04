Каждый из нас время от времени ошибается в различных рабочих или бытовых вопросах, и в этом нет ничего удивительного. Но иногда в повседневной жизни мы встречаем настолько нелепые ошибки других людей, что сложно представить, как можно было до такого додуматься, и даже не заметить своего фейла.

На развлекательном портале Reddit есть раздел под названием You Had One Job! ("У тебя была одна работа!"), где пользователи рассказывают и публикуют фотографии курьезных ошибок других людей, которые они допустили, выполняя свою работу. Предлагаем вам посмотреть некоторые из них, чтобы убедиться, что нелепые фейлы случаются со всеми.

"Когда тебе просто все равно"

"Кто-то захотел оставить этот конус там навсегда"

"Немного изменили флаг"

"Моя мама нашла целую картошину в пакете с чипсами"

"Вот такую вилку я нашел в новом наборе"

"Не удивляйтесь, именно так выглядят австралийские бананы"

"Пояс, который мог бы помочь мне от боли в спине, был на самой нижней полке"

"У тебя была одна работа!"

"Сюрприз для лучших друзей"

"Это плитка или головоломка?"

"Интересное дизайнерское решение"

"Наверное, одевать манекен – это слишком сложно"

"Тут решили, что защитные маски не нужны во время пандемии коронавируса"

"Ничего странного, просто писсуар в женском туалете"

"Что бы это могло означать?"

"Либо тут что-то не так, либо у автора больная фантазия"

"Вы серьезно?"

"Новые ступеньки в моей школе"

"Как это вообще возможно?"

"Кто устанавливал слив в этом душе?"