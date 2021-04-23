20 безглуздих помилок людей, яким байдуже на свою роботу: курйозна добірка
Кожен із нас час від часу помиляється у різних робочих чи побутових питаннях, і в цьому немає нічого дивного. Але іноді у повсякденному житті ми зустрічаємо настільки безглузді помилки інших людей, що складно уявити, як можна було до такого додуматися, і навіть не помітити свого фейлу.
Джерело:Reddit
На розважальному порталі Reddit є розділ під назвою You Had One Job! ("У тебе була одна робота!"), де користувачі розповідають і публікують фотографії курйозних помилок інших людей, яких вони припустилися, виконуючи свою роботу. Пропонуємо вам переглянути деякі з них, щоб переконатися, що безглузді фейли трапляються з усіма.
Це цікаво Італієць 15 років прогулював роботу і отримав за це 500 000 євро зарплатні
"Коли тобі просто байдуже"
"Хтось захотів залишити цей конус там назавжди"
"Трішки змінили прапор"
"Моя мама знайшла цілу картоплину у пакеті з чипсами"
"Ось таку виделку я знайшов у новому наборі"
"Не дивуйтеся, саме так виглядають австралійські банани"
"Пояс, який мав би допомогти мені від болю у спині, був на найнижчій полиці"
"У тебе була одна робота!"
"Сюрприз для найкращих друзів"
"Це плитка чи головоломка?"
"Цікаве дизайнерське рішення"
"Напевно, одягати манекен – це занадто складно"
"Тут вирішили, що захисні маски непотрібні під час пандемії коронавірусу"
"Нічого дивного, просто пісуар у жіночому туалеті"
"Що б це могло означати?"
"Або тут щось не так, або в автора хвора фантазія"
"Ви серйозно?"
"Нові сходи в моїй школі"
"Як це взагалі можливо?"
"Хто встановлював злив у цьому душі?"
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