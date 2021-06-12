Не жалеет ничего: 20 фото, которые показывают, как время влияет на вещи

Как бы грустно не было это признавать, но со временем меняется все. Люди стареют, вещи изнашиваются, а то, что когда-то казалось вечным – разрушается.

Развлечения 24 подготовили подборку фотографий, которые наглядно показывают, как время влияет на нас и то, что нас окружает. Они в очередной раз доказывают, что нужно наслаждаться жизнью и ценить все, что мы имеем здесь и сейчас. Ведь очень быстро все может измениться.

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