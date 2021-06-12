Розваги 24 підготували добірку фотографій, які наочно показують, як час впливає на нас та те, що нас оточує. Вони вкотре доводять, що потрібно насолоджуватися життям та цінувати усе, що ми маємо тут і зараз. Адже дуже швидко все може змінитися.

Це цікаво Як з'явилися гральні карти: історія, види, цікаві факти

"Різниця між цими фото – 12 років. Дерево поглинає скульптуру на кладовищі в Польщі"

"Сходи Великої Китайської стіни. Скільки людей тут ходили?"

"Нова лопата і та, за допомогою якої посадили 90 тисяч дерев"

"100 років тому хтось загубив гаманець"

"Кладовище телефонних будок у Великій Британії"

"Навіть не уявляю, скільки ця машина тут стоїть"

"Долар, який мій дідусь носив із собою 50 років"

"Фото з мого посвідчення залишило відбиток на пластику"

"Знайшов цей замок на пляжі"

"Листок, який дуже довго плавав у фонтані"

"Дерево захоплює поручні"

"Цю стежку протоптав мій собака – він ходив нею роками"

"Моя сестра носить цей брелок на ключах ще з 90-х. Ось який він був спочатку і який зараз"

"Це дерево росте крізь стару вантажівку"

"Старий молоток мого дідуся"

"Минуло багато років, і Шеггі посивів на моїй чашці зі Скубі-Ду"

"Мій робочий ніж від заточування зменшився наполовину"

"Колеса скейтборду"

"Руки Девіда Блейна після семи днів під водою"

"Ченці Шаолінь натискають на кору, щоб тренувати силу пальців"