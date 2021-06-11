Не показывайте детям: 20 игрушек, которые могут напугать даже взрослых

В наше время дизайнеры и производители детских игрушек предлагают огромный ассортимент красивых, ярких и качественных товаров. Но порой и они могут допустить ошибку, в результате которой получается что-то такое, что желательно держать подальше от детей.
Развлечения 24 подготовили подборку неудачных игрушек, которые встречаются на полках детских магазинов. Среди них есть не только игрушки с производственным браком, но и откровенно жуткие, странные и непонятные. Мы не знаем, что именно побудило их создателей придумать и пустить это в продажу, но уверены в том, что эта подборка сможет вас удивить.
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"Очень жуткий Микки Маус для детей"
Фото Reddit / JerielGamer
"Плюшевый единорог в магазине игрушек"
Фото Reddit / MyChangedUsername
"Санта, что с тобой?"
Фото Reddit / DrummingCouch
"Зачем бабочке глаза на крыльях?"
Фото Reddit / ur_mum_lame
"Нашел это в машине"
Фото Reddit / Tedasour
"Лис или енот?"
Фото Reddit / Alpacaswithmaracas
"Не помню, где я взял эту фигурку Гомера Симпсона, но вряд ли это официальная версия"
Фото Reddit / IsaacTheAverage
"Название игрушки – Осел-Демон"
Фото Reddit / draypostsonreddit
"Какие искренние жуткие улыбки"
Фото Reddit / Jonny43
"Бешеный Шрек + чудовище Франкенштейна"
Фото Reddit / Reece4384
"Свинка Пеппа для котов"
Фото Reddit / Otsoinen
"Привет! Я Мисти, хочешь дружить?"
Фото Reddit / Beautiful_Fishing569
"Кто и зачем создал конструктор ада?"
Фото Reddit / tieneselpenepequeno
"Томас-автобот"
Фото Reddit / wronglyGive
"Динозавр з человеческими руками вместо лап"
Фото Reddit / tiduscrying
"Демоны моего стоматолога"
Фото Reddit / EpicAblaze
"119 долларов. Это самая дорогая и самая жуткая игрушка в мире"
Фото Twitter / mauriciojsc
"Что с его лицом?"
Фото Reddit / VandorTheLegend
"Все необходимое для маленького доктора"
Фото Reddit / Titus_IV
"Вы готовы, дети?"
Фото Reddit / bobbarker_11776