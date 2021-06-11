Развлечения 24 подготовили подборку неудачных игрушек, которые встречаются на полках детских магазинов. Среди них есть не только игрушки с производственным браком, но и откровенно жуткие, странные и непонятные. Мы не знаем, что именно побудило их создателей придумать и пустить это в продажу, но уверены в том, что эта подборка сможет вас удивить.

Это интересно Индийский рамми: азартная карточная игра, которая подарит острые ощущения и веселье

"Очень жуткий Микки Маус для детей"

Фото Reddit / JerielGamer

"Плюшевый единорог в магазине игрушек"

Фото Reddit / MyChangedUsername

"Санта, что с тобой?"

Фото Reddit / DrummingCouch

"Зачем бабочке глаза на крыльях?"

Фото Reddit / ur_mum_lame

"Нашел это в машине"

Фото Reddit / Tedasour

"Лис или енот?"

Фото Reddit / Alpacaswithmaracas

"Не помню, где я взял эту фигурку Гомера Симпсона, но вряд ли это официальная версия"

Фото Reddit / IsaacTheAverage

"Название игрушки – Осел-Демон"

Фото Reddit / draypostsonreddit

"Какие искренние жуткие улыбки"

Фото Reddit / Jonny43

"Бешеный Шрек + чудовище Франкенштейна"

Фото Reddit / Reece4384

"Свинка Пеппа для котов"

Фото Reddit / Otsoinen

"Привет! Я Мисти, хочешь дружить?"

Фото Reddit / Beautiful_Fishing569

"Кто и зачем создал конструктор ада?"

Фото Reddit / tieneselpenepequeno

"Томас-автобот"

Фото Reddit / wronglyGive

"Динозавр з человеческими руками вместо лап"

Фото Reddit / tiduscrying

"Демоны моего стоматолога"

Фото Reddit / EpicAblaze

"119 долларов. Это самая дорогая и самая жуткая игрушка в мире"

Фото Twitter / mauriciojsc

"Что с его лицом?"

Фото Reddit / VandorTheLegend

"Все необходимое для маленького доктора"

Фото Reddit / Titus_IV

"Вы готовы, дети?"

Фото Reddit / bobbarker_11776