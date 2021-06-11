Розваги 24 підготували добірку невдалих іграшок, які зустрічаються на полицях дитячих магазинів. Серед них є не лише іграшки з виробничим браком, а й відверто моторошні, дивні та незрозумілі. Ми не знаємо, що саме спонукало їхніх творців вигадати та пустити це у продаж, але впевнені у тому, що ця добірка зможе вас здивувати.
Це цікаво Індійський рамі: азартна карткова гра, яка подарує гострі відчуття і веселощі
"Дуже моторошний Міккі Маус для дітей"
Фото Reddit / JerielGamer
"Плюшевий єдиноріг в іграшковій крамниці"
Фото Reddit / MyChangedUsername
"Санто, що з тобою?"
Фото Reddit / DrummingCouch
"Навіщо метелику очі на крилах?"
Фото Reddit / ur_mum_lame
"Знайшов це в машині"
Фото Reddit / Tedasour
"Лисиця чи єнот?"
Фото Reddit / Alpacaswithmaracas
"Не пам'ятаю, де взяв цю фігурку Гомера Сімпсона, але навряд чи це офіційна версія"
Фото Reddit / IsaacTheAverage
"Назва іграшки – Осел-Демон"
Фото Reddit / draypostsonreddit
"Які щирі моторошні посмішки"
Фото Reddit / Jonny43
"Скажений Шрек + чудовисько Франкенштейна"
Фото Reddit / Reece4384
"Свинка Пеппа для котів"
Фото Reddit / Otsoinen
"Привіт! Я Місті, хочеш дружити?"
Фото Reddit / Beautiful_Fishing569
"Хто і навіщо створив конструктор пекла?"
Фото Reddit / tieneselpenepequeno
"Томас-автобот"
Фото Reddit / wronglyGive
"Динозавр з людськими руками замість лап"
Фото Reddit / tiduscrying
"Демони мого стоматолога"
Фото Reddit / EpicAblaze
"119 доларів. Це найдорожча і найжахливіша іграшка у світі"
Фото Twitter / mauriciojsc
"Що з його обличчям?"
Фото Reddit / VandorTheLegend
"Усе необхідне для маленького лікаря"
Фото Reddit / Titus_IV
"Ви готові, діти?"
Фото Reddit / bobbarker_11776