Розваги 24 підготували добірку невдалих іграшок, які зустрічаються на полицях дитячих магазинів. Серед них є не лише іграшки з виробничим браком, а й відверто моторошні, дивні та незрозумілі. Ми не знаємо, що саме спонукало їхніх творців вигадати та пустити це у продаж, але впевнені у тому, що ця добірка зможе вас здивувати.

Це цікаво Індійський рамі: азартна карткова гра, яка подарує гострі відчуття і веселощі

"Дуже моторошний Міккі Маус для дітей"

Фото Reddit / JerielGamer

"Плюшевий єдиноріг в іграшковій крамниці"

Фото Reddit / MyChangedUsername

"Санто, що з тобою?"

Фото Reddit / DrummingCouch

"Навіщо метелику очі на крилах?"

Фото Reddit / ur_mum_lame

"Знайшов це в машині"

Фото Reddit / Tedasour

"Лисиця чи єнот?"

Фото Reddit / Alpacaswithmaracas

"Не пам'ятаю, де взяв цю фігурку Гомера Сімпсона, але навряд чи це офіційна версія"

Фото Reddit / IsaacTheAverage

"Назва іграшки – Осел-Демон"

Фото Reddit / draypostsonreddit

"Які щирі моторошні посмішки"

Фото Reddit / Jonny43

"Скажений Шрек + чудовисько Франкенштейна"

Фото Reddit / Reece4384

"Свинка Пеппа для котів"

Фото Reddit / Otsoinen

"Привіт! Я Місті, хочеш дружити?"

Фото Reddit / Beautiful_Fishing569

"Хто і навіщо створив конструктор пекла?"

Фото Reddit / tieneselpenepequeno

"Томас-автобот"

Фото Reddit / wronglyGive

"Динозавр з людськими руками замість лап"

Фото Reddit / tiduscrying

"Демони мого стоматолога"

Фото Reddit / EpicAblaze

"119 доларів. Це найдорожча і найжахливіша іграшка у світі"

Фото Twitter / mauriciojsc

"Що з його обличчям?"

Фото Reddit / VandorTheLegend

"Усе необхідне для маленького лікаря"

Фото Reddit / Titus_IV

"Ви готові, діти?"

Фото Reddit / bobbarker_11776