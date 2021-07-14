Выпили и проголодались: две американки ворвались в закрытый ресторан, чтобы сварить пельмени

Употребление алкоголя, имеет и другие эффекты кроме опьянения, в том числе и чувство голода и появление аппетита. Похоже, что именно это произошло с двумя американками, которые недавно посреди ночи пробрались в популярный в Нью-Йорке ресторан китайской кухни, чтобы сварить себе пельмени.

О курьезной ситуации, которая случилась 11 июля, рассказал владелец ресторана Xi'an Famous Foods Джейсон Вонг в фейсбуке. Девушки оставили следы своего пребывания на кухне заведения, поэтому работники сразу поняли, что там кто-то был, и обратились к видео с камер наблюдения.

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На записи они увидели, что две нарушительницы пробрались на кухню ресторана и попытались приготовить себе ужин. Правда, получилось у них не очень, ведь девушки пробовали сварить пельмени в холодной воде.

Камеры записывали видео со звуком, поэтому персонал заведения смог услышать, о чем говорили их "посетительницы". Похоже, одну из них волновал факт незаконного вторжения в ресторан, но ее подруга сказала, что работала в сфере питания, и заверила, что все будет хорошо.

Когда поесть девушкам не удалось, они покинули заведение. Но напоследок совершили еще одно нарушение – прихватили с собой пакет сырых пельменей.

Девушки навеселе проникли в закрытый ресторан и варили пельмени: смотрите видео

Мы ценим, что у кого-то есть тяга к нашей еде поздно ночью, но то, что вы позволяете себе ворваться на чужую кухню и делать что-то с оборудованием и продуктами, – ненормально,

– написали на странице Xi'an Famous Foods.

Владелец ресторана отметил, что пока что не будет обращаться в полицию, чтобы дать нарушительницам шанс исправиться. Он предложил им вернуться и оплатить украденные пельмени и возместить другие расходы. Также Джейсон Вонг добавил, что в таком случае с радостью примет их в Xi'an Famous Foods, когда он будет открыт, а инцидент останется курьезной историей, которую можно будет рассказать друзьям.

На следующий день после публикации поста, его обновили. Нарушительницы все-таки компенсировали расходы и прислали извинения владельцу. Но этого оказалось недостаточно. В ресторане девушкам предложили записать извинения на видео и опубликовать их в сети. В обмен на это Джейсон Вонг пообещал удалить пост.



Xi'an Famous Foods в Нью-Йорке / Фото из инстаграма Xi'an Famous Foods

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