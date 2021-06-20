Что-то пошло не так: 15 забавных инструкций, которые вряд ли кому-то помогут

20 июня 2021 , 13:15
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Источник:

Boredpanda

Инструкции к различным предметам и устройствам призваны облегчать нам жизнь. Однако это предназначение они выполняют не всегда. Иногда производители и авторы ошибаются, а иногда и сознательно пишут и показывают совсем не то что нужно.

Люди в сети делятся забавными инструкциями, элементами учебных пособий или другими материалами, которые должны были им помочь, но что-то пошло не так. Развлечения 24 подготовили подборку самых нелепых из них.

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" – Как нарисовать розу: шаг 1 – нарисуйте салат латук, шаг 2 – раскрасьте его красным.
 – А как вы нарисовали розу?
 – Шаг 1 – нарисуйте розу. Шаг 2 – раскрасьте ее зеленым"

"Если я правильно понимаю инструкцию, после трех бокалов вина полка соберется сама"

"Как нарисовать дерево: шаг 1 – нарисуйте семья, шаг 2 – ждите"

"Как сделать картинку в фотошопе"

"Как дожить до 100 лет: доживите до 99, а после этого будьте очень осторожными"

"Инструкция к китайским палочек: Удачи!"

"Шаг 1 – возьмите инструменты. Шаг 2 – установите"

"Вырезание медведя из дерева"

"Инструкция IKEA говорит, что мне нужно выбросить одну из деталей"

"Как сделать прическу"

"Все очень просто"

"Мне кажется, вы что-то упустили"

"Последний шаг – добавьте волосы и тени"

"Инструкция к головоломке"

"Мой сын плачет, а я не знаю, как это сделать. Зачем я вообще подарила ему это?"

Автор: Софія Гусєва