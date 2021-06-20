Люди в сети делятся забавными инструкциями, элементами учебных пособий или другими материалами, которые должны были им помочь, но что-то пошло не так. Развлечения 24 подготовили подборку самых нелепых из них.
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" – Как нарисовать розу: шаг 1 – нарисуйте салат латук, шаг 2 – раскрасьте его красным.
– А как вы нарисовали розу?
– Шаг 1 – нарисуйте розу. Шаг 2 – раскрасьте ее зеленым"
"Если я правильно понимаю инструкцию, после трех бокалов вина полка соберется сама"
"Как нарисовать дерево: шаг 1 – нарисуйте семья, шаг 2 – ждите"
"Как сделать картинку в фотошопе"
"Как дожить до 100 лет: доживите до 99, а после этого будьте очень осторожными"
"Инструкция к китайским палочек: Удачи!"
"Шаг 1 – возьмите инструменты. Шаг 2 – установите"
"Вырезание медведя из дерева"
"Инструкция IKEA говорит, что мне нужно выбросить одну из деталей"
"Как сделать прическу"
"Все очень просто"
"Мне кажется, вы что-то упустили"
"Последний шаг – добавьте волосы и тени"
"Инструкция к головоломке"
"Мой сын плачет, а я не знаю, как это сделать. Зачем я вообще подарила ему это?"