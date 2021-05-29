Развлечения 24 подготовили подборку курьезных фотографий с портала Reddit. Смотря на эти снимки, вы начнете сомневаться, что же делать – посочувствовать героям или посмеяться от души. Поэтому выбирайте свой вариант и наслаждайтесь просмотром!
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"Моя мама впервые попробовала VR-симулятор"
Фото Reddit / AsrielCX
"Я случайно скинул со стола свечку. Это похоже на место убийства"
Фото Reddit / Croakied
"Я купил подставку для зонта"
Фото Reddit / Billdef
"Я сделал начос и форма для выпечки взорвалась"
Фото Reddit / Tank_Girl_Gritty_235
"Мой кот прыгнул на стол и испортил почти готовый пазл на 1000 элементов"
Фото Reddit / Bloxicorn
"Услышал шум в подвале"
Фото Reddit / mtrash
"Сегодня кто-то въехал в заведение, где я работаю"
Фото Reddit / TheTrevorMonreal
"Мороженное-беглец"
Фото Reddit / jennsamx
"Мой тример переключился с "10" на "1" во время стрижки"
Фото Reddit / Comisayllama
"По крайней мере у меня полная страховка"
Фото Reddit / duhogman
"Оставила любимые туфли в машине в жару"
Фото Reddit / twistedmatron7
"Кто-то не получит почту сегодня"
Фото Reddit / 1poundbookingfee
"Дочка готовила себе макароны с сыром в микроволновке"
"Эта шина была практически новой"
Фото Reddit / SirGergoyFriendman
"Забыл проверить карманы прежде чем стирать одежду"
Фото Reddit / MrSilverman8
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