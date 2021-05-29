Развлечения 24 подготовили подборку курьезных фотографий с портала Reddit. Смотря на эти снимки, вы начнете сомневаться, что же делать – посочувствовать героям или посмеяться от души. Поэтому выбирайте свой вариант и наслаждайтесь просмотром!

Это интересно Cамые курьезные законы про казино и игорную деятельность

"Моя мама впервые попробовала VR-симулятор"

Фото Reddit / AsrielCX

"Я случайно скинул со стола свечку. Это похоже на место убийства"

Фото Reddit / Croakied

"Я купил подставку для зонта"

Фото Reddit / Billdef

"Я сделал начос и форма для выпечки взорвалась"

Фото Reddit / Tank_Girl_Gritty_235

"Мой кот прыгнул на стол и испортил почти готовый пазл на 1000 элементов"

Фото Reddit / Bloxicorn

"Услышал шум в подвале"

Фото Reddit / mtrash

"Сегодня кто-то въехал в заведение, где я работаю"

Фото Reddit / TheTrevorMonreal

"Мороженное-беглец"

Фото Reddit / jennsamx

"Мой тример переключился с "10" на "1" во время стрижки"

Фото Reddit / Comisayllama

"По крайней мере у меня полная страховка"

Фото Reddit / duhogman

"Оставила любимые туфли в машине в жару"

Фото Reddit / twistedmatron7

"Кто-то не получит почту сегодня"

Фото Reddit / 1poundbookingfee

"Дочка готовила себе макароны с сыром в микроволновке"

Фото Reddit / ThatDamnC

"Эта шина была практически новой"

Фото Reddit / SirGergoyFriendman

"Забыл проверить карманы прежде чем стирать одежду"

Фото Reddit / MrSilverman8

Смотрите также Наркоторговца из Великобритании вычислили благодаря фотографии сыра: как это удалось