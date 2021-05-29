Розваги 24 підготували добірку курйозних фотографій з порталу Reddit. Дивлячись на ці світлини, ви почнете вагатися, що ж робити – поспівчувати героям чи посміятися від душі. Тож обирайте свій варіант і насолоджуйтеся переглядом!
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"Моя мама вперше спробувала VR-симулятор"
Фото Reddit / AsrielCX
"Я випадково скинув зі столу свічку. Це схоже на місце вбивства"
Фото Reddit / Croakied
"Я купив підставку для парасолі"
Фото Reddit / Billdef
"Я зробив начос і форма для випічки вибухнула"
Фото Reddit / Tank_Girl_Gritty_235
"Мій кіт стрибнув на стіл і зіпсував майже готовий пазл на 1000 елементів"
Фото Reddit / Bloxicorn
"Почув шум у підвалі"
Фото Reddit / mtrash
"Сьогодні хтось в'їхав у заклад, де я працюю"
Фото Reddit / TheTrevorMonreal
"Морозиво-втікач"
Фото Reddit / jennsamx
"Мій тример перемкнувся з "10" на "1" під час стрижки"
Фото Reddit / Comisayllama
"Принаймні у мене повна страховка"
Фото Reddit / duhogman
"Залишила улюблені туфлі в машині у спеку"
Фото Reddit / twistedmatron7
"Хтось не отримає пошту сьогодні"
Фото Reddit / 1poundbookingfee
"Дочка готувала собі макарони з сиром у мікрохвильовці"
"Ця шина була практично новою"
Фото Reddit / SirGergoyFriendman
"Забув перевірити кишені перш ніж прати одяг"
Фото Reddit / MrSilverman8
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