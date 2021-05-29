Розваги 24 підготували добірку курйозних фотографій з порталу Reddit. Дивлячись на ці світлини, ви почнете вагатися, що ж робити – поспівчувати героям чи посміятися від душі. Тож обирайте свій варіант і насолоджуйтеся переглядом!

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"Моя мама вперше спробувала VR-симулятор"

Фото Reddit / AsrielCX

"Я випадково скинув зі столу свічку. Це схоже на місце вбивства"

Фото Reddit / Croakied

"Я купив підставку для парасолі"

Фото Reddit / Billdef

"Я зробив начос і форма для випічки вибухнула"

Фото Reddit / Tank_Girl_Gritty_235

"Мій кіт стрибнув на стіл і зіпсував майже готовий пазл на 1000 елементів"

Фото Reddit / Bloxicorn

"Почув шум у підвалі"

Фото Reddit / mtrash

"Сьогодні хтось в'їхав у заклад, де я працюю"

Фото Reddit / TheTrevorMonreal

"Морозиво-втікач"

Фото Reddit / jennsamx

"Мій тример перемкнувся з "10" на "1" під час стрижки"

Фото Reddit / Comisayllama

"Принаймні у мене повна страховка"

Фото Reddit / duhogman

"Залишила улюблені туфлі в машині у спеку"

Фото Reddit / twistedmatron7

"Хтось не отримає пошту сьогодні"

Фото Reddit / 1poundbookingfee

"Дочка готувала собі макарони з сиром у мікрохвильовці"

Фото Reddit / ThatDamnC

"Ця шина була практично новою"

Фото Reddit / SirGergoyFriendman

"Забув перевірити кишені перш ніж прати одяг"

Фото Reddit / MrSilverman8

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