15 интересных фото, которые доказывают, что все познается в сравнении
Источник:24 канал
Не секрет, что в мире все относительно и по-настоящему познается лишь в сравнении. Некоторые вещи довольно трудно понять без контекста, и в зависимости от ситуации мы будем относиться к ним совершенно по-разному.
Это справедливо для абсолютно всех сфер нашей жизни. Развлечения 24 подготовили подборку интересных сравнений, которые могут удивить и заставить вас посмотреть на некоторые вещи и явления под другим углом. Некоторые из них могут быть очень похожими внешне, но существенно отличаться внутренне, и наоборот.
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"Только что вышла на пенсию после 42 лет работы акушеркой в больнице. Здесь я в начале (1979 год) и в конце своей карьеры"
Фото Reddit / nankie
"15 лет спустя все еще лучшие друзья"
Фото Reddit / BufordTeeJustice
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Фото Reddit / myanusisbleeding1991
"Пес моего брата до и после того, как он забрал его из приюта"
Фото Reddit / ChiefWolfy
"Размер ствола одного из деревьев, которые вырубают в Канаде, по сравнению с размером человека. Вот почему люди так огорчаются"
Фото Reddit / WillOfTheLand
"Эффект светового загрязнения – как выглядят звезды в обычную ночь и тогда, когда в большинстве домов выключен свет"
Фото Reddit / TomNookTheCook
"Моему маленькому мальчику исполняется 1 год на этой неделе"
Фото Reddit / RastaDonut
"Телефон в джинсах моей жены и в штанишках моего 18-месячного сына"
Фото Reddit / ben_j_davis
"Униформа мужской и женской команды по пляжному гандболу"
Фото Norges Håndballforbund / Niclas Dovsjö
"Моя жена говорила, что он не вырастет большим"
Фото Reddit / 99percentCat
"Мой Triumph Spitfire 1977 года рядом с парой Ford"
Фото Reddit / ofurdadi
"Научный эксперимент моей дочери. Растения слушают ее записанный голос. Крайнее слева слышит негативные и злые комментарии, крайнее справа – положительные и ласковые"
Фото из фейсбука Steve Curran
"Я получила в наследство швейные принадлежности моей бабушки. Складывая их, поняла, что купила такие же пуговицы, как и она купила для меня 35 лет назад"
Фото Reddit / Glitter_Plague
"Моя мама в 2000 году и моя сестра в 2021 году"
Фото Reddit / ThenemeY27
"Волейболист и гимнастка. Оба олимпийские спортсмены"
Фото из твитера Simone_Biles
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