Настоящее имя художницы – Даниэла. Она – квалифицированный специалист в области графики и долгое время была художественным директором в рекламных агентствах. Сейчас она работает графическим дизайнером на фрилансе, а в свободное время создает комиксы и публикует их в инстаграме.

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Даниэла начала рассказывать истории в ярких забавных картинках из-за внутренней потребности посмотреть на мир по-другому и переосмыслить его. Темы ее комиксов – неограниченные, они часто затрагивают дискуссионные вопросы. Но, по словам художницы, она не пытается таким образом выразить свое мнение. "Я только исследую абсурд", – убеждает Даниэла.

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Все иллюстрации из инстаграма disse.stories