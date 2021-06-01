Справжнє ім'я художниці – Даніела. Вона – кваліфікований спеціаліст у сфері графіки та тривалий час була художнім директором у рекламних агенціях. Зараз вона працює графічним дизайнером на фрилансі, а у вільний час створює комікси та публікує їх в інстаграмі.
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Даніела почала розповідати історії у кумедних яскравих картинках через внутрішню потребу подивитися на світ по-іншому та переосмислити його. Теми її коміксів – необмежені, вони часто зачіпають дискусійні питання. Але, за словами художниці, вона не має на меті у такий спосіб висловити свою думку. "Я лише досліджую абсурд", – переконує Даніела.
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