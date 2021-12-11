12 случаев, когда упаковка катастрофически не подходила продукту: курьезная подборка
Источник:Reddit
Казалось бы, что может быть проще, чем удобно и надежно упаковать какой-нибудь товар? Особенно, когда речь идет не о хрупких или габаритных вещах, а об обычных пищевых продуктах и бытовых мелочах.
Оказалось, что с такой задачей могут справиться не все, и доказательство этому – отдельный раздел Egregious Packaging на развлекательном портале Reddit. Там люди публикуют фото неудачной и даже абсурдной упаковки, что вызывает множество вопросов к человеку, который это сделал. Развлечения 24 подготовили подборку самых курьезных вариантов.
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"Зачем столько упаковки для одной таблетки?"
Фото Reddit / хммм_оххххх
"Все это для того, чтобы я получил маленький пакетик с правой стороны"
Фото Reddit / Roobeast
"Вот так мне прислали 5 отверток"
Фото Reddit / Steveabraham
"Заказал тюбик термопасты"
Фото Reddit / Buge_
"Это очень раздражает"
Фото Reddit / LosPenguiinos
"Вот если бы у лука была естественная защита. Но подождите..."
Фото Reddit / vlgpyro
"Похоже, закончились конверты"
Фото Reddit / Mhenning
"Какие хрупкие перчатки"
Фото Reddit / EyeMucus
"Сделала один заказ на 27 книг на Amazon. Получила 27 коробок, в каждой из которых – по одной книге"
Фото Reddit / Noosette
"Просто зачем?"
Фото Reddit / Wackodindon
"Заказал биоразлагаемые бамбуковые зубные щетки в экомагазине. Их прислали в 100-процентно неразлагаемой пленке и полиэтиленовых пакетах"
Фото Reddit / jazz_man
"Моя подруга заказала серьги. Только серьги"
Фото Reddit / UCantHaveNEPudding