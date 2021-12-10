Но иногда эти эксперименты заканчиваются плохо и не дают желаемого результата. Странные сочетания, отвратительный вид и непонятная подача блюда вызывают не аппетит, а только один вопрос – как можно было такое придумать?
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"Мясной рулет и морковный пирог в одном"
Фото Reddit / MarshmallowGunner
"Сладкая бразильская пицца соединена с обычной пиццей"
Фото Reddit / Electronic-Let-2019
"Если вы заказываете бургер и вам приносят вот это, вы можете легально пообедать и не заплатить"
Фото Reddit / chocolate_spaghetti
"Однажды я приготовил морковные хот-доги и процент людей, которые ненавидят меня каждой клеточкой, резко увеличился"
Фото Reddit / Crottison
"Надеюсь, что тому, кто это сделал, будет несладко"
Фото Reddit / peepeepoopaccount
"Пошли на ужин к свекрови, и вот курица, которую там подали"
Фото Reddit / traeflip360
"Колбаса с хлебом"
Фото Reddit / Ninelpienel
"Водка с копченым лососем"
Фото Reddit / BillOakley
"Это НЕ бутерброд"
Фото Reddit / cubansbottomdollar
"Я предпочитаю сэндвичи без костей"
Фото Reddit / Sketch_Crush
"Мороженое со вкусом колбасы"
Фото Reddit / CptMachiavelli
"Я приготовил пиццу, в которой каждый ингредиент – это жевательная резинка"
Фото Reddit / omniwrench -
"Covid-суп"
Фото Reddit / GordonWolfwood
"Я больше не голоден, спасибо"
Фото Reddit / Ali1258H
"Как креативно"
Фото Reddit / Electronicshad0w