Но иногда эти эксперименты заканчиваются плохо и не дают желаемого результата. Странные сочетания, отвратительный вид и непонятная подача блюда вызывают не аппетит, а только один вопрос – как можно было такое придумать?

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"Мясной рулет и морковный пирог в одном"

Фото Reddit / MarshmallowGunner

"Сладкая бразильская пицца соединена с обычной пиццей"

Фото Reddit / Electronic-Let-2019

"Если вы заказываете бургер и вам приносят вот это, вы можете легально пообедать и не заплатить"

Фото Reddit / chocolate_spaghetti

"Однажды я приготовил морковные хот-доги и процент людей, которые ненавидят меня каждой клеточкой, резко увеличился"

Фото Reddit / Crottison

"Надеюсь, что тому, кто это сделал, будет несладко"

Фото Reddit / peepeepoopaccount

"Пошли на ужин к свекрови, и вот курица, которую там подали"

Фото Reddit / traeflip360

"Колбаса с хлебом"

Фото Reddit / Ninelpienel

"Водка с копченым лососем"

Фото Reddit / BillOakley

"Это НЕ бутерброд"

Фото Reddit / cubansbottomdollar

"Я предпочитаю сэндвичи без костей"

Фото Reddit / Sketch_Crush

"Мороженое со вкусом колбасы"

Фото Reddit / CptMachiavelli

"Я приготовил пиццу, в которой каждый ингредиент – это жевательная резинка"

Фото Reddit / omniwrench -

"Covid-суп"

Фото Reddit / GordonWolfwood

"Я больше не голоден, спасибо"

Фото Reddit / Ali1258H

"Как креативно"

Фото Reddit / Electronicshad0w