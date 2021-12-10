Але іноді ці експерименти закінчуються погано і не дають бажаного результату. Дивні поєднання, огидний вигляд та незрозуміла подача страви викликають не апетит, а тільки одне питання – як можна було таке вигадати?

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"М'ясний рулет і морквяний пиріг в одному"

Фото Reddit / MarshmallowGunner

"Солодка бразильська піца з'єднана зі звичайною піцою"

Фото Reddit / Electronic-Let-2019

"Якщо ви замовляєте бургер і вам приносять ось це, ви можете легально пообідати і не заплатити"

Фото Reddit / chocolate_spaghetti

"Якось я приготував морквяні хот-доги і відсоток людей, які ненавидять мене кожною клітиночкою, різко збільшився"

Фото Reddit / Crottison

"Сподіваюся, що тому, хто це зробив, буде несолодко"

Фото Reddit / peepeepoopaccount

"Пішли на вечерю до свекрухи, і ось курка, яку там подали"

Фото Reddit / traeflip360

"Ковбаса з хлібом"

Фото Reddit / Ninelpienel

"Горілка з копченим лососем"

Фото Reddit / BillOakley

"Це НЕ бутерброд"

Фото Reddit / cubansbottomdollar

"Я надаю перевагу сендвічам без кісток"

Фото Reddit / Sketch_Crush

"Морозиво зі смаком ковбаси"

Фото Reddit / CptMachiavelli

"Я приготував піцу, в якій кожен інгредієнт – це жувальна гумка"

Фото Reddit / omniwrench-

"Covid-суп"

Фото Reddit / GordonWolfwood

"Я більше не голодний, дякую"

Фото Reddit / Ali1258H

"Як креативно"

Фото Reddit / Electronicshad0w