Виявилося, що з таким завданням можуть впоратися не всі, і доказ цьому – окремий розділ Egregious Packaging на розважальному порталі Reddit. Там люди публікують фото невдалого та навіть абсурдного упакування, яке викликає безліч питань до людини, яка це зробила. Розваги 24 підготували добірку найкурйозніших варіантів.

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"Навіщо стільки упакування для однієї таблетки?"

Фото Reddit / хммм_оххххх

"Усе це для того, щоб я отримав маленький пакетик з правого боку"

Фото Reddit / Roobeast

"Ось так мені надіслали 5 викруток"

Фото Reddit / Steveabraham

"Замовив тюбик термопасти"

Фото Reddit / Buge_

"Це дуже дратує"

Фото Reddit / LosP enguiinos

"От якби цибуля мала природний захист. Але зачекайте... "

Фото Reddit / vlgpyr o

"Мабуть, закінчилися конверти"

Фото Reddit / Mhenning

"Які тендітні рукавички"

Фото Reddit / EyeMucus

"Зробила одне замовлення на 27 книжок на Amazon. Отримала 27 коробок, в кожній з яких – по одній книжці"

Фото Reddit / Noosette

"Просто навіщо?"

Фото Reddit / Wackodindon

"Замовив біорозкладні бамбукові зубні щітки в екомагазині. Їх надіслали в 100-відсотково нерозкладній плівці та поліетиленових пакетах"

Фото Reddit / jazz_man

"Моя подруга замовила сережки. Лише сережки"

Фото Reddit / UCantHaveNEPudding

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