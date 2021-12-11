Оказалось, что с такой задачей могут справиться не все, и доказательство этому – отдельный раздел Egregious Packaging на развлекательном портале Reddit. Там люди публикуют фото неудачной и даже абсурдной упаковки, что вызывает множество вопросов к человеку, который это сделал. Развлечения 24 подготовили подборку самых курьезных вариантов.

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"Зачем столько упаковки для одной таблетки?"

Фото Reddit / хммм_оххххх

"Все это для того, чтобы я получил маленький пакетик с правой стороны"

Фото Reddit / Roobeast

"Вот так мне прислали 5 отверток"

Фото Reddit / Steveabraham

"Заказал тюбик термопасты"

Фото Reddit / Buge_

"Это очень раздражает"

Фото Reddit / LosP enguiinos

"Вот если бы у лука была естественная защита. Но подождите..."

Фото Reddit / vlgpyr o

"Похоже, закончились конверты"

Фото Reddit / Mhenning

"Какие хрупкие перчатки"

Фото Reddit / EyeMucus

"Сделала один заказ на 27 книг на Amazon. Получила 27 коробок, в каждой из которых – по одной книге"

Фото Reddit / Noosette

"Просто зачем?"

Фото Reddit / Wackodindon

"Заказал биоразлагаемые бамбуковые зубные щетки в экомагазине. Их прислали в 100-процентно неразлагаемой пленке и полиэтиленовых пакетах"

Фото Reddit / jazz_man

"Моя подруга заказала серьги. Только серьги"

Фото Reddit / UCantHaveNEPudding