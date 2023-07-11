Почему мы не замечали этого раньше: 10 забавных ляпов в известных мультфильмах
В это трудно поверить, но мультфильмы, которые мы любим с детства, к сожалению, несовершенны. И говорится здесь отнюдь не о сюжете. Дело в аниматорах, специально или случайно оставляющих несоответствия, чтобы мы смогли их найти и доказать свою внимательность.
24 Канал собрал подборку из 10 киноляпов, которые вы легко могли пропустить.
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"Ледниковый период"
А вы заметили, что расстояние между бивнями мамонта меняется постоянно. Эти животные не умели делать такие фокусы, то есть это еще раз доказывает, что Мэнни – особенный.
Киноляпы "Ледниковый период" / Скриншот по мультфильму
"Глупый я – 2"
Наверное, это миньоны случайно украли детский домик.
Киноляпы "Никчемный я – 2" / Скриншот по мультфильму
"Секреты домашних животных"
Сначала на стене ничего не было, но этот пушист умеет находить вентиляцию повсюду, где это нужно.
Киноляпы "Секреты домашних животных" / Скриншот по мультфильму
"Воена"
Сначала от Ваяны падает листик, а потом даже намека на него нет.
Киноляпы "Ваяна" / Скриншот по мультфильму
"Рататуй"
Сначала кастрюля была чумазой, но потом ненароком становится, как новенькая. Все благодаря специям!
Киноляпы "Рататуй" / Мультфильм.
"Ледяное сердце"
А в этом мультфильме пропадают не предметы, а герои.
Киноляпы "Ледяное сердце" / Мультфильм.
"Шрек"
Ах, эти женщины. За их нарядами не уследишь.
Киноляпы "Шрек" / Скриншот по мультфильму
"Тролли"
Неожиданное появление рычага доказывает, что магия существует.
Киноляпы "Тролли" / Скриншот по мультфильму
"Университет монстров"
Снаружи видны большие окна здания, а вот внутри их уже нет.
Киноляпы Университет монстров" / Скриншот по мультфильму
"Дом"
Мы понимаем, поднятие цен, инфляция, но ведь не так быстро! Вы только обратите внимание на ценники.
Киноляпы "Дом" / Скриншот по мультфильму
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