24 Канал собрал подборку из 10 киноляпов, которые вы легко могли пропустить.

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"Ледниковый период"

А вы заметили, что расстояние между бивнями мамонта меняется постоянно. Эти животные не умели делать такие фокусы, то есть это еще раз доказывает, что Мэнни – особенный.



Киноляпы "Ледниковый период" / Скриншот по мультфильму

"Глупый я – 2"

Наверное, это миньоны случайно украли детский домик.



Киноляпы "Никчемный я – 2" / Скриншот по мультфильму

"Секреты домашних животных"

Сначала на стене ничего не было, но этот пушист умеет находить вентиляцию повсюду, где это нужно.



Киноляпы "Секреты домашних животных" / Скриншот по мультфильму

"Воена"

Сначала от Ваяны падает листик, а потом даже намека на него нет.



Киноляпы "Ваяна" / Скриншот по мультфильму

"Рататуй"

Сначала кастрюля была чумазой, но потом ненароком становится, как новенькая. Все благодаря специям!



Киноляпы "Рататуй" / Мультфильм.

"Ледяное сердце"

А в этом мультфильме пропадают не предметы, а герои.



Киноляпы "Ледяное сердце" / Мультфильм.

"Шрек"

Ах, эти женщины. За их нарядами не уследишь.



Киноляпы "Шрек" / Скриншот по мультфильму

"Тролли"

Неожиданное появление рычага доказывает, что магия существует.



Киноляпы "Тролли" / Скриншот по мультфильму

"Университет монстров"

Снаружи видны большие окна здания, а вот внутри их уже нет.



Киноляпы Университет монстров" / Скриншот по мультфильму

"Дом"

Мы понимаем, поднятие цен, инфляция, но ведь не так быстро! Вы только обратите внимание на ценники.



Киноляпы "Дом" / Скриншот по мультфильму

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