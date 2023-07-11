24 Канал зібрав добірку з 10 кіноляпів, які ви легко могли пропустити.
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"Льодовиковий період"
А ви помітили, що відстань між бивнями мамонта змінюється постійно. Ці тварини не вміли робити такі фокуси, тобто це ще раз доводить, що Менні – особливий.
Кіноляпи "Льодовиковий період" / Скриншот з мультфільму
"Нікчемний я – 2"
Напевно це міньйони випадково поцупили дитячий будиночок.
Кіноляпи "Нікчемний я – 2" / Скриншот з мультфільму
"Секрети домашніх тварин"
Спочатку на стіні нічого не було, але цей пухнастик вміє знаходити вентиляцію всюди, де це потрібно.
Кіноляпи "Секрети домашніх тварин" / Скриншот з мультфільму
"Ваяна"
Спочатку від Ваяни падає листочок, а потім – навіть натяку на нього нема.
Кіноляпи "Ваяна" / Скриншот з мультфільму
"Рататуй"
Спочатку каструля була замурзаною, але потім ненароком стає, як новенька. Все завдяки спеціям!
Кіноляпи "Рататуй" / Скриншот з мультфільму
"Крижане серце"
А в цьому мультфільмі зникають не предмети, а герої.
Кіноляпи "Крижане серце" / Скриншот з мультфільму
"Шрек"
Ох, ці жінки. За їхніми нарядами не встежиш.
Кіноляпи "Шрек" / Скриншот з мультфільму
"Тролі"
Неочікувана поява важеля доводить, що магія існує.
Кіноляпи "Тролі" / Скриншот з мультфільму
"Університет монстрів"
Назовні видно великі вікна будівлі, а от всередині їх вже нема.
Кіноляпи "Університет монстрів" / Скриншот з мультфільму
"Дім"
Ми розуміємо, підняття цін, інфляція, але ж не так швидко! Ви тільки зверніть увагу на цінники.
Кіноляпи "Дім" / Скриншот з мультфільму
Якщо вам сподобалися ці кіноляпи і ви вважаєте, що добре знаєтеся на світі кіно, пропонуємо вам випробувати свої сили у тесті!