24 Канал зібрав добірку з 10 кіноляпів, які ви легко могли пропустити.

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"Льодовиковий період"

А ви помітили, що відстань між бивнями мамонта змінюється постійно. Ці тварини не вміли робити такі фокуси, тобто це ще раз доводить, що Менні – особливий.



Кіноляпи "Льодовиковий період" / Скриншот з мультфільму

"Нікчемний я – 2"

Напевно це міньйони випадково поцупили дитячий будиночок.



Кіноляпи "Нікчемний я – 2" / Скриншот з мультфільму

"Секрети домашніх тварин"

Спочатку на стіні нічого не було, але цей пухнастик вміє знаходити вентиляцію всюди, де це потрібно.



Кіноляпи "Секрети домашніх тварин" / Скриншот з мультфільму

"Ваяна"

Спочатку від Ваяни падає листочок, а потім – навіть натяку на нього нема.



Кіноляпи "Ваяна" / Скриншот з мультфільму

"Рататуй"

Спочатку каструля була замурзаною, але потім ненароком стає, як новенька. Все завдяки спеціям!



Кіноляпи "Рататуй" / Скриншот з мультфільму

"Крижане серце"

А в цьому мультфільмі зникають не предмети, а герої.



Кіноляпи "Крижане серце" / Скриншот з мультфільму

"Шрек"

Ох, ці жінки. За їхніми нарядами не встежиш.



Кіноляпи "Шрек" / Скриншот з мультфільму

"Тролі"

Неочікувана поява важеля доводить, що магія існує.



Кіноляпи "Тролі" / Скриншот з мультфільму

"Університет монстрів"

Назовні видно великі вікна будівлі, а от всередині їх вже нема.



Кіноляпи "Університет монстрів" / Скриншот з мультфільму

"Дім"

Ми розуміємо, підняття цін, інфляція, але ж не так швидко! Ви тільки зверніть увагу на цінники.



Кіноляпи "Дім" / Скриншот з мультфільму

Якщо вам сподобалися ці кіноляпи і ви вважаєте, що добре знаєтеся на світі кіно, пропонуємо вам випробувати свої сили у тесті!