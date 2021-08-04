Розповідає жарти та співає, поки ви миєте руки: Amazon представила розумний дозатор мила

Майбутнє вже тут. Нещодавно Amazon випустила розумний пристрій, який допоможе вам бути впевненим, що ви миєте руки правильно.

Якщо ви шукаєте більше способів зробити свій будинок розумнішим – новий автоматичний дозатор мила від Amazon саме для вас. Крім того, кожне миття рук подарує незабутні відчуття.

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Розумний дозатор оснащений LED-екраном, який включає 20-секундний таймер – мінімальний час миття рук, рекомендований ВООЗ. Також пристрій дозволяє контролювати кількість мила необхідного для миття рук, змінюючи відстань під насадкою. Всього є три рівні, і чим далі ваша рука, тим більше мила можна отримати.



Розумний дозатор бризкає мило, коли виявляє руку / Фото Amazon



Розумний дозатор мила оснащений LED-екраном / Фото Amazon

Але таймер і контроль кількості мила, це ще не все чим може порадувати дозатор. Головне, що його відрізняє віх усіх інших дозаторів – можливість підключення через Wi-Fi до сумісного пристрою Echo – розумних колонок, за кілька простих кроків. І поки таймер відраховує час, Echo буде відтворювати музику, ділитися цікавими фактами й навіть розповідати жарти та анекдоти! Сам дозатор мила бездротовий, проте працює від акумуляторної батареї, яку потрібно заряджати мінімум раз на три місяці.

Тож з новим пристроєм тихе завдання з милом і водою може перетворитися в щось веселе та цікаве.



Дозатор працює від акумуляторної батареї, яку потрібно заряджати мінімум раз на три місяці / Фото Amazon

У компанії розповідають, що головна мета створення цього дозатора мила – спонукати людей мити руки протягом 20 секунд, адже миття рук зараз важливіше, ніж будь-коли.

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