Виявляється, у Бангладеш місцевий рожевий буйвол став справжньою зіркою соцмереж, до якої їдуть за фото, пише The Business Standard. Це може здатися чимось неймовірним, але мордочка буйвола дійсно дуже нагадує президента США.

Як буйвол з Бангладеш став зіркою соцмереж

Буйвол, який важить майже 700 кілограмів, живе на фермі Rabeya Agro Farm у місті Нараянгандж. Через незвичне золотисте волосся на голові його жартома назвали "Дональд Трамп". І тепер до нього приїжджають ледь не зі всього світу. Власник ферми Зіауддін Мрідха розповів, що купив тварину приблизно 10 місяців тому на ринку в Раджшахі.

Мій молодший брат жартома назвав його Дональдом Трампом, коли побачив волосся на його голові. Він дуже спокійний за своєю природою,

– зазначив власник.

Відвідувачі ферми кажуть, що буйвол дійсно нагадує Трампа, особливо його зачіска. Ось що кажуть люди:

"Він справді схожий на Трампа. Його морда та волосся дуже його нагадують";

"Коли побачила його наживо, то зрозуміла, що він справді схожий на Трампа. Ім'я йому дуже пасує";

"Це неймовірно, як тварина так може бути схожа на людину. Це викопаний Трамп".



Буйвол, що схожий на Дональда Трампа / Фото TBS

Доглядач ферми Кавсер каже, що буйвол потребує особливого догляду – його купають чотири рази на день, а годують кукурудзою, макухою, висівками та травою. До речі, цього екзотичного буйвола вже продали й наступного тижня його передадуть новому власнику.

А ви знали? Рожеві буйволи дійсно існують, це не окремий вид, а звичайні азійські (водяні) буйволи з альбінізмом. Буйволи є травоїдними тваринами, тому не є хижаками для інших тварин, пише The International Fund for Animal Welfare. Натомість вони стають жертвами людей, левів, леопардів, гієн та інших хижаків. Популяції буйволів скорочуються у всіх видах, а деякі види перебувають під загрозою зникнення.

Тварини, які схожі на Дональда Трампа

Не тільки один рожевий буйвол може похизуватися схожістю з американським президентом. Наприклад, у світі існує гусениця фланелевої молі, яка має вигляд зачіски Трампа, пише Active Traveller. Також Трампа дуже часто порівнюють з морською свинкою, що відпустила довгу шерсть. Золотий фазан з його жовтим чубчиком багатьом також нагадує Дональда Трампа.



Гусениця фланелевої молі / Фото Active Traveller



Фазан, що схожий на Дональда Трампа / Фото Active Traveller

Часто задумливий вираз обличчя Трампа порівнюють з рибою-краплею або навіть з альпакою. З чим тільки не порівнювали зачіску президента США: з кукурудзою та її волоссям, з суші, з гніздом, з солом’яною стріхою та навіть з щіткою для чищення.

Китайський Дональд Трамп веселить мережу

А тим часом Дональда Трампа знайшли у Китаї. Мережу веселить чоловік, який ідеально копіює голос президента США та манеру його поведінки, писав раніше 24 Канал. Раян Чен записує гумористичні відео та має багато переглядів у соцмережах.

Іноді чоловік виходить на вулиці й спілкується з людьми у стилі Трампа. Раян каже, що дуже любить свою країну та культуру, але не відмовився б побувати на батьківщині Трампа.