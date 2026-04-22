В Instagram Раян Чен має 1,5 мільйона підписників. Люди, коли чують його голос на вулиці, то починають шукати Дональда Трампа, настільки майстерно він вміє його копіювати.

Як все починалося?

Раян Чен з Чунціна дійсно не тільки майстерно копіює голос Дональда Трампа, а і максимально схоже показує його рухи та міміку. В інтерв’ю CNN Раян, який до своєї популярності був бізнес-менеджером, розповів, що все почалося як невдале парі з другом. Чен програв суперечку і мусив записати відео, імітуючи голос Трампа. Відео чоловік виклав в мережу і воно стало вірусним. Тоді Чен і почав розвивати цей талант.

Сьогодні Раян Чен є одним із найпопулярніших англомовних авторів контенту в Китаї. До речі, його англійську постійно хвалять у коментарях. Чен використовує свій талант, щоб у стилі Трампа рекламувати своє рідне місто Чунцін як туристично привабливе місце. Він розповідає про місцеву їжу та краєвиди. Також у нього є відео і про інші міста Китаю.

Я намагаюся тримати все поза політикою. Я популяризую свою культуру, свою їжу, показуючи, по суті, справжній Китай,

– розповідає про свій успіх чоловік.

До речі, Чен ніколи не був у Сполучених Штатах, проте мріє відвідати Нью-Йорк, щоб відчути хаос цього міста і побачити батьківщину Трампа.

Реакція мережі на китайського Трампа

У мережі Раяна Чена дуже полюбляють, а на вулицях до нього підходять, щоб сфотографуватися чи навіть взяти автограф. Ось що пишуть у коментарях про творчість Раяна:

"Якщо закрити очі, то сто відсотків можна сказати, що це Трамп";

"Краще б ти був президентом";

"Твої манери дуже схожі на Трампа і з кожним місяцем стають дедалі кращими";

"Ніколи не прокручую відео цього хлопця";

"Твоя англійська просто ідеальна, краща, ніж у Трампа".

Найвідоміший двійник Дональда Трампа

На сьогодні найвідомішим двійником, актором, який пародіює Дональда Трампа є Джеймс Остін Джонсон. Він є штатним актором Saturday Night Live – найпопулярнішого шоу на NBC, де регулярно виконує роль Трампа в ключових скетчах, пише Vanity Fair.

Історія його вірусного старту почалася ще до приходу в SNL. Джонсон привернув до себе увагу своїми пародіями на Трампа в Twitter під час виборів 2020 року. У своїх найвідоміших відео, що стали вірусними, він імітував голос Трампа, водночас імпровізуючи у стилі "потоку свідомості" на неполітичні теми.



Джеймс Остін Джонсон пародіює Трампа / скрин відео

В одному зі своїх інтерв’ю Джонсон згадував, що багато своїх ранніх пародій на Трампа він розробив, працюючи на денній роботі, де складав одяг і сортував товари. Джеймс пародіює не тільки Трампа, він також відомий пародією на Джо Байдена, а Джордж Клуні колись взагалі сказав йому, що він схожий на режисера Веса Андерсона.

