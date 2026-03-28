Мег, дівоче прізвище якої Трамп, ще три роки тому вирішила, що візьме шлюб з водоймою заради однієї важливої місії на планеті, пише Mirror. Жінка була впевнена, що її вчинок приверне увагу людства до забруднення води та погіршення екології.

Як все починалося?

Мег Ейвон завжди була небайдужа до проблем екології, особливо її турбувала забрудненість водойм. Вона переконана, що річка – це не об'єкт, а жива істота, яка заслуговує на власні права та піклування зі сторони людей.

За словами жінки, юридичні тонкощі екологічного права часто заскладні для людей, а формат шлюбу зрозумілий кожному, бо він про любов і закон. Тому вона вирішила публічно заявити, що виходить заміж за річку, щоб звернути увагу публіки на проблеми, які існують поруч.



Англійка вийшла заміж за річку / Фото з інстаграму Мег Ейвон

Зараз активістка та її однодумці борються за надання річці Ейвон статусу юридичної особи. Якщо це вдасться, Мег планує оновити свої обітниці та узаконити цей шлюб вже офіційно. Попри погані показники якості води, які завадили річці отримати статус офіційного місця для купання, жінка не втрачає оптимізму. Вона вірить, що її приклад допоможе молоді відірватися від гаджетів і нарешті відчути зв'язок із природою, поки її ще можна врятувати.

Як відбулася церемонія одруження з річкою?

Ця символічна церемонія, що відбулася влітку 2023 року, була не просто дивацтвом, а гучним перформансом проти забруднення води. Тоді Мег заявила, що їхні почуття взаємні та пристрасні. Дослідниця та активістка щотижня плаває у річці, навіть взимку, попри ризики для здоров’я через якість води.



Мег Трамп взяла шлюб з річкою Ейвон / Фото з інстаграму Мег Ейвон

Я все ще закохана. Кожне занурення – це неймовірний досвід, хоча плавати після дощів стає дедалі небезпечніше,

– зізнається Мег.

Жінка вийшла заміж за Ейфелеву вежу

У 2007 році Еріка Лабрі вперше привернула увагу світових медіа, коли провела символічну церемонію заручин з Ейфелевою вежею, пише Far and Wide. Церемонія відбулася в Парижі за участю друзів. Жінка навіть офіційно змінила своє прізвище на Ейфель, щоб відобразити цей особистий зв'язок.

Пізніше в одному з інтерв’ю Еріка заявила, що їй дуже подобаються геометричні фігури й вона задивляється на паркани. Медіа швидко рознесли ці слова на новини, заявивши, що жінка розлучається з Ейфелевою вежею та виходить заміж за паркан. Проте Еріка спростувала цю інформацію і сказала, що ніколи не мала романтичних стосунків з парканом.

