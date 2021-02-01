Розаріо Доусон показала своє перевтілення в Асоку Тано для "Мандалорця": захопливе відео

Акторка Розаріо Доусон в п'ятницю поділилася детальними відео, в яких показано її тривалий процес трансформації, що включає складний макіяж і важке протезування, щоб стати Асокою Тано для епізоду "Джедаї" серіалу "Мандалорець".

Джерело: instagram Розаріо Доусон

В своєму Instagram Розаріо Доусон, яка в тринадцятому епізоді серіалу "Мандалорець" зіграла Асоку Тано, показала відео з процесом накладення і зняття гриму героїні. Також вона розповіла, скільки часу займало накладення гриму.

Читайте також 10 найпопулярніших шоу на Netflix у січні 2021 року за версією Forbes

Таким чином акторка відзначила "День Асоки Тано" – річницю, коли персонаж був вперше представлений фанатам "Зоряних воєн". У своїх публікаціях Доусон подякувала творцю мандалорців Джону Фавро, виконавчому продюсеру і режисеру "Джедаїв" Дейву Філоні, візажистам Брайану Сайпу і Саманті Уорд, а також оригінальному голосу Асокі Ешлі Екштейн, яка озвучувала героїню в мультсеріалі "Зоряні війни: Війни клонів".

Щасливого Асока Тано дня! Дякую вам Ешлі Екштейн за те, що Ви повернули Асоку до життя для всіх нас. Це одна з найбільших почестей і привілеїв в моєму житті – ділити цього чудового персонажа разом з вами.

Того разу ми з Брайаном Сайпом і Самантою Уорд скоротили час в кріслі до 1 години 43 хвилин і 25 секунд (не рахуючи шпильки для волосся/шапочки для перуки або зміни одягу)! Мені подобається думати, що мої бурчання, їжа і діджеїнг не сповільнюють нашу роботу!!! PS: це схоже на косплей наступного рівня, поки не вставленні контактні лінзи…

Люблю розтирати волосся маслом і гарячим рушником, перш ніж розпустити їх. Цікавий факт ... ми заповнили цілий ящик залишками гриму чола... не знаю чому