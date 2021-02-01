Актриса Розарио Доусон в пятницу поделилась подробными видео, в которых показан ее длительный процесс трансформации, включающий сложный макияж и тяжелое протезирование, чтобы стать Асокой Тано для эпизода "Джедаи" сериала "Мандалорец".

Источник: instagram Розарио Доусон

В своем Instagram Розарио Доусон, которая в тринадцатом эпизоде сериала "Мандалорец" сыграла Асоку Тано, показала видео с процессом наложения и снятия грима героини. Также она рассказала, сколько времени занимало наложение грима.

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Таким образом актриса отметила "День Асоки Тано" – годовщину, когда персонаж был впервые представлен фанатам "Звездных войн". В своих публикациях Доусон поблагодарила создателя мандалорцев Джона Фавро, исполнительного продюсера и режиссера "Джедаев" Дэйва Филони, визажистов Брайана Сайпа и Саманту Уорд, а также оригинальный голос Асоки – Эшли Экштейн, которая озвучивала героиню в мультсериале "Звездные войны: Войны клонов".

Счастливого Асока Тано дня! Спасибо вам Эшли Экштейн за то, что Вы вернули Асоку к жизни для всех нас. Это одна из самых больших почестей и привилегий в моей жизни – делить этого замечательного персонажа вместе с вами.

В тот раз мы с Брайаном Сайпом и Самантой Уорд сократили время в кресле до 1 часа 43 минут и 25 секунд (не считая заколки для волос/шапочки для парика или смены одежды)! Мне нравится думать, что мои ворчание, еда и диджеинг не замедляют нашу работу!!! PS: Это похоже на косплей следующего уровня, пока не вставишь контактные линзы…

Люблю растирать волосы маслом и горячим полотенцем, прежде чем распустить их. Интересный факт ... мы заполнили целый ящик остатками грима лба... не знаю почему