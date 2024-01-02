Відповідне фото з'явилося у соцмережах депутата.

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На знімку чоловік та його колеги-жінки позують з яйцями у руках. Сам Гордєєв сказав, що цим подарунком він просто хотів підняти настрій, а будь-які інсинуації тут недоречні.

Чому ви шукаєте те, що бажаєте побачити? Яйця це просто для хохми, щоб людям підняти настрій перед Новим роком,

– пояснив депутат-веселун.

У соцмережах пишуть, що депутат зробив "найцінніший подарунок", який тільки можливий, проте "пенсіонерам залишається лише облизнутися".

Довідка. Варто нагадати, що цієї осені в Росії почалося різке зростання цін на курячі яйця. Влада пояснила це тим, що виробництво не встигає за попитом. У багатьох регіонах РФ скоротився асортимент яєць, їх почали продавати поштучно, а на ярмарках, де ними торгували з мінімальною націнкою, шикувалися великі черги.



Російський депутат подарував жінкам-колегам на Новий рік яйця / Фото з телеграм-каналу "Подъем"

Росіяни вже давно нікого не дивують своєю неадекватною поведінкою. Ще одна громадянка країни-агресорки стала "відомою". Вона не хотіла платити за додатковий багаж, тож вирішила просто одягти собі на голову дитячий горщик. Росіянка стверджувала, що це – її капелюх.