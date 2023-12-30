Своєю історією жінка поділилася на форумі Reddit.

Дивіться також Не хотів святкувати сам: в Італії чоловік втік на Різдво до в'язниці

Вона зазначила, що це було перше Різдво, яке вона святкувала з рідними свого коханого.

Я підготувала досить дорогий подарунок для мого нареченого Дена, пов'язаний з його хобі, я купила хороші подарунки для батьків Дена, засновані на речах, про які я говорив з ними раніше, і я вручила невеликі упаковання шоколадних цукерок для кожного з інших його родичів (я не так добре їх знала),

– почала вона.

Що змусило жінку розплакатися

Жінка не чекала на велику кількість подарунків, але явно очікувала більшого, ніж отримала.

"Спочатку я зраділа, коли побачила, що для мене є велика купа подарунків. Однак коли я відкрила перший, це був лише шматок вугілля. Всі сміялися, а я просто усміхалася, думаючи, що це жартівливий подарунок і інші презенти будуть іншими. Але кожен із них виявився вугіллям. Усі 18 із них", – пригадала вона.

Зрештою, жінка розплакалася і накинулася з претензіями на коханого. Але він спокійно пояснив, що це давня традиція у його сім'ї, коли вони дарують вугілля новачкам, які вперше святкують із ними Різдво. У відповідь жінка сказала, що шкодує, що заради цього пропустила сімейне свято і пішла.

Але тепер Ден і деякі з його родини розривають мій телефон, говорячи, що я поставила його в незручне становище перед його родичами і зробила це ніяковим для всіх,

– додала вона.

Як на це відреагували учасники форуму

Користувачі Reddit стали на її захист у коментарях: