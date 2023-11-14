Так, у російському місті Перм двоє чоловіків ледь не вкрали ліфт із житлового будинку.
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Росіянин хотів вкрасти ліфт
9 листопада у Пермі на вулиці Юрша під час заміни ліфта в одному з будинків двоє чоловіків вирішили вкрасти його. Вони вже встигли скласти старий ліфт в автомобіль, коли мешканці будинку викликали поліцію.
Поки поліцейський патруль прибув на місце події, один зі злодіїв втік. Пізніше виявилося, що підозрюваний у вчиненні злочину працює у поліції.
Проти обох зловмисників, які вкрали ліфт, відкрили кримінальну справу. Втікача досі шукають.
Курйози за участю росіян
- У Росії 300 людей побилися через чергу у їдальні. Сутичка сталася між громадяни Киргизії і Таджикистану, які, очевидно, приїхали в Росію на заробітки. Приводом для бійки стало те, що хтось уліз у чергу по їжу – конфлікт не вдалося вирішити на місці.
- Російський турист погрожував підірвати літак, бо йому не дозволили випити горілки. Сталося це на рейсі Гуанчжоу – Москва. Після приземлення у місці призначення на борт піднялися представники служби безпеки аеропорту та поліція, які розпочали власний обшук.
- А ще одна росіянка в аеропорту наділа на голову дитячий горщик, сказавши, що це її капелюх. Вона не хотіла платити за додатковий багаж, тож вирішила просто зганьбитися на весь аеропорт. Її дитина благала маму цього не робити.