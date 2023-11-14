Так, у російському місті Перм двоє чоловіків ледь не вкрали ліфт із житлового будинку.

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Росіянин хотів вкрасти ліфт

9 листопада у Пермі на вулиці Юрша під час заміни ліфта в одному з будинків двоє чоловіків вирішили вкрасти його. Вони вже встигли скласти старий ліфт в автомобіль, коли мешканці будинку викликали поліцію.

Поки поліцейський патруль прибув на місце події, один зі злодіїв втік. Пізніше виявилося, що підозрюваний у вчиненні злочину працює у поліції.

Проти обох зловмисників, які вкрали ліфт, відкрили кримінальну справу. Втікача досі шукають.

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