Як пише російський телеграм-канал, мовиться про 39-річного хокеїста з Єкатеринбурга Андрія Сідякіна.

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Що відомо про інцидент на борту

Спершу росіянин вимагав алкоголь у бортпровідників. Чоловік "поводився зухвало" і незабаром отримав попередження від членів екіпажу.

Проте росіянин вирішив "піти ва-банк". Він заявив, що у нього є вибухівка, наблизився до дверей літака та намагався їх відкрити. Після таких загроз бортпровідники вирішили провести обшук повітряного судна. Після приземлення у місці призначення на борт піднялися представники служби безпеки аеропорту та поліція, які розпочали власний обшук.

Хокеїста не затримали, але йому було відмовлено у подальшому перевезенні. Відомо, що у Москві він мав зробити пересадку та летіти далі на Урал. Після своїх погроз він був змушений шукати інші шляхи, щоб дістатись кінцевого пункту призначення.

Інші випадки неадекватної поведінки росіян