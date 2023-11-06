Як пише російський телеграм-канал, мовиться про 39-річного хокеїста з Єкатеринбурга Андрія Сідякіна.
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Що відомо про інцидент на борту
Спершу росіянин вимагав алкоголь у бортпровідників. Чоловік "поводився зухвало" і незабаром отримав попередження від членів екіпажу.
Проте росіянин вирішив "піти ва-банк". Він заявив, що у нього є вибухівка, наблизився до дверей літака та намагався їх відкрити. Після таких загроз бортпровідники вирішили провести обшук повітряного судна. Після приземлення у місці призначення на борт піднялися представники служби безпеки аеропорту та поліція, які розпочали власний обшук.
Хокеїста не затримали, але йому було відмовлено у подальшому перевезенні. Відомо, що у Москві він мав зробити пересадку та летіти далі на Урал. Після своїх погроз він був змушений шукати інші шляхи, щоб дістатись кінцевого пункту призначення.
Інші випадки неадекватної поведінки росіян
- Раніше росіянка в аеропорту наділа на голову дитячий горщик, сказавши, що це її капелюх. Вона не хотіла платити за додатковий багаж, тож вирішила просто зганьбитися на весь аеропорт. Її дитина благала маму цього не робити.
- А ще одну громадянку країни-агресорки не пустили на борт літака. Вона дуже здивувалася, що росіян не люблять у європейських країнах і влаштувала істерику в інтернеті.