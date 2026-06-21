Але, як це часто буває, не все може піти за планом. Наприклад, у мережі завірусився ролик з черговим падінням робота – у прямому та переносному сенсі. Він просто танцював балет, але в якийсь момент розвалився майже вщент, пише Whats The Jam.

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Робот-балерун невдало виступив перед глядачам

Відео, яке розлетілося мережею, зняли на технічній виставці. Робот-гуманоїд виконував балетні па, кружляв і робив арабески. Його танець мав дуже реалістичний вигляд, ніби це танцювала перевдягнена людина. В якийсь момент його ноги почали тремтіти. За мить він ніби підстрибнув, а потім просто звалився на підлогу і застиг нерухомо перед командою організаторів. Співробітники та розробники з бейджами на шиях зніяковіли від сорому, а один із них навіть не втримав сміху. Там навіть інший робот стояв і дивився на все це. Цікаво, він потім вийшов виступати?

Гуманоїдний робот впав під час балету: дивіться відео

Що саме сталося з машиною – розрядка батареї, раптове зникнення живлення чи втрата сигналу – поки невідомо. Користувачі в соцмережах одразу почали підколювати розробників. Один написав, що роботи ще явно не готові замінити людей. Інший додав: "Якщо "розумний" робот не здатний заздалегідь зрозуміти, що йому треба підзарядитися, то який це інтелект – це просто телевізор на ніжках".

Робот звалився під "Billie Jean" Майкла Джексона

Раніше 24 Канал розповідав про те, як у китайському місті Шеньчжень влаштували виступ гуманоїдного робота, але в якийсь момент щось пішло не так. Робот танцював під знамениту пісню "Billie Jean" Майкла Джексона. У нього навіть вийшла місячна хода.

Проте в якийсь момент робот перечепився і впав на сходи. Виступ закінчився тим, що оператор андроїда відтягнув його за футболку на очах у глядачів.