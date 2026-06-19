Мало того, що штучний інтелект почав відбирати у людей роботу, так тепер сучасні технології дісталися і до жебраків. У китайських медіа масово розповідають про гуманоїдних роботів, які просять милостиню. Як пише місцевий сайт HK01, це навіть не поодиноке явище.

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Китайські роботи жебракують на вулицях

У кількох великих містах Китаю, зокрема в Пекіні, Ченду та Фучжоу, на вулицях помітили високотехнологічних гуманоїдних роботів, які... просять милостиню. Машини сидять на колінах з низько опущеними головами або навпочіпки перед перехожими. Поруч із ними розмістили таблички з написами: "Будь ласка, оплатіть мій рахунок за електроенергію" або "У мене немає грошей, щоб зарядити телефон", а також QR-коди для швидких онлайн-переказів.



Робот у Китаї просить милостиню / Фото Weibo

Ці кадри миттєво розлетілися китайськими соцмережами та викликали бурхливе обговорення. Одні користувачі обурені, що штучний інтелект вже зазіхнув на безхатьків, інші закликають увімкнути критичне мислення.

Річ у тім, що на вулицях помітили одні з найпросунутіших моделей на ринку, як-от G1 та H2 від компанії Unitree, а вони коштують чималих грошей. Тому збирати дріб'язок у такий спосіб просто фінансово невигідно.



Роботи просять гроші у людей на вулиці / Фото Weibo

Експерти припускають, що це може бути або чийсь епатажний хід заради привернення уваги, або ж хитромудрий артпроєкт. Можливо, хтось із митців вирішив у такий спосіб змусити суспільство замислитися над абсурдністю сучасних стосунків між людьми та роботами, які дедалі сильніше заповнюють наше життя.



Робот-жебрак на вулиці китайського міста / Фото Weibo

Робот працює продавцем у Гонконзі

Все частіше роботів залучають до роботи у різних сферах людського життя. Нещодавно 24 Канал розповідав про гуманоїдного робота на прізвисько Xiao Gai, якого "влаштували" на роботу до магазину.

Задача робота – зустрічати відвідувачів, консультувати їх, видавати товар та повідомляти про різні акції. Працювати він буде буквально 24 на 7. Це, звісно, цікаво та прогресивно, але і роботи іноді втомлюються.