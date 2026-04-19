А нещодавно Едварда побачили на вулицях Варшави, коли він гнався за стадом диких кабанчиків, передає TVN 24. Випадкове відео цієї кумедної сцени облетіло світові медіа.

Дивіться також ChatGPT незабаром зможе запам'ятати ваше обличчя: ось для чого це потрібно

Як гуманоїдний робот ганявся за кабанчиками

Відео, на якому Едвард ганяється за тваринами міськими вулицями, миттєво стало вірусним. Його опублікували такі гіганти, як CNN, ABC News, Euronews та французький Le Parisien. Іноземні журналісти жартують, що це має вигляд сюрреалістичного сюжету: роботи, які раніше тестувалися лише в лабораторіях, тепер вийшли на прогулянку в реальний світ.

На відео можна побачити кілька кабанчиків, а потім чутно звук важких металевих ступнів робота. Відчайдух намагається наздогнати тварин, але коли розуміє, що йому це не вдасться, то зупиняється та з розпачем підіймає руку вгору.

Користувачі мережі бурхливо обговорюють це вірусне відео. Хтось пише, що "більше не має запитань до цього світу", а хтось іронічно зауважує, що це "типова ніч у Польщі". Ось ще як жартує народ:

"Уявіть, що ви показуєте це комусь у 1990 році";

"Я могла б таке уявити тільки при температурі 39 уві сні";

"Що у вас там взагалі відбувається?";

"У це важко повірити, але це наша сучасність";

"Едвард вже стає легендою".

Звідки взявся робот Едвард у Польщі?

За цим проєктом стоять двоє польських ІТ-підприємців – Бартош Ідзик та Радослав Гжелачик. Вони пояснюють, що Едвард – це не просто механічна іграшка, а автономний пристрій, керований штучним інтелектом. Розробники "прописали" йому характер та особистість, завдяки чому робот здатний навчатися, запам'ятовувати факти та змінювати свою поведінку.



Але не дивлячись на загальний захват, критики застерігають: робот створений на базі технологій китайської компанії Unitree Robotics, яку неодноразово звинувачували у прихованому зборі даних.

Чому варто уникати зустрічі з дикими кабанами?

Тема з дикими кабанами у Варшаві підіймається ледь не на кожному засіданні місцевої влади. Тварин стає все більше і навіть є випадки нападу на людей. Сайт Restless backpacker радить уникати диких кабанів за будь-яку ціну.

Дикі кабани дуже небезпечні не лише через свою агресію, але й тому, що вони є переносниками захворювань. Також вони щороку спричиняють тисячі аварій на дорогах, які можуть призвести до серйозних травм водіїв. Тероризують кабанчики не тільки Варшаву, а й інші європейські міста – Берлін, Рим, Лондон, так що будьте там обережні.



Кабанчики нападають, коли відчувають себе загнаними в кут або під загрозою, наприклад, коли захищаються від мисливців. Можуть напасти, коли захищають своїх малюків. Зазвичай напади на людей трапляються під час сезону гону диких кабанів – це листопад – січень.

Щоб уберегти себе від нападу, в першу чергу, зберігайте спокій. Відступайте повільно від дикого кабана, за можливості шукаючи безпечне місце на висоті. Це може бути дерево, паркан, машина, валун. У разі нападу намагайтеся уникнути удару бивнями.

Які ще новини прочитати?