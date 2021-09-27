Ріанна, Бейонсе та Jay-Z: художник перетворює сучасних знаменитостей у героїв класичних картин

Світлинами сучасних знаменитостей переповнені соціальні мережі, новинні сайти та глянцеві журнали, але бачити їх на картинах нам доводиться нечасто. Французький художник на ім'я К'єс вирішив виправити це, і показав, який вигляд мали б нинішні зірки, якби стали персонажами класичних картин.

Цікаво, але такий стиль додає їхнім образам ще більше шарму і неймовірно пасує. Звичайно, усе це справа вмілих рук, цифрових ілюстраторів та фоторедакторів, але деякі роботи К'єса і справді можна сплутати зі справжніми картинами, Переконайтесь і ви – Розваги 24 підготували добірку найкращих робіт художника.

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Аль Пачино

Бейонсе та Jaz-Z

Аня Тейлор-Джой

Daft Punk

Біллі Айліш

Адель

Шон Коннері

Емінем

Кеті Перрі

Марк Гемілл

Ріанна

Хаяо Міядзакі

Мадонна

Джонні Депп

Snoop Dogg

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