Ріанна, Бейонсе та Jay-Z: художник перетворює сучасних знаменитостей у героїв класичних картин
Джерело:інстаграм kyesone
Світлинами сучасних знаменитостей переповнені соціальні мережі, новинні сайти та глянцеві журнали, але бачити їх на картинах нам доводиться нечасто. Французький художник на ім'я К'єс вирішив виправити це, і показав, який вигляд мали б нинішні зірки, якби стали персонажами класичних картин.
Цікаво, але такий стиль додає їхнім образам ще більше шарму і неймовірно пасує. Звичайно, усе це справа вмілих рук, цифрових ілюстраторів та фоторедакторів, але деякі роботи К'єса і справді можна сплутати зі справжніми картинами, Переконайтесь і ви – Розваги 24 підготували добірку найкращих робіт художника.
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Аль Пачино
Бейонсе та Jaz-Z
Аня Тейлор-Джой
Daft Punk
Біллі Айліш
Адель
Шон Коннері
Емінем
Кеті Перрі
Марк Гемілл
Ріанна
Хаяо Міядзакі
Мадонна
Джонні Депп
Snoop Dogg
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