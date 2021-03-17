Революційні чорнила: придумали тимчасові татуювання, які тримаються на тілі всього рік

Чи зробили б ви татуювання, яке зійде з тіла через рік? Компанія Ephemeral робить ставку саме на це.

Нова американська нова компанія Ephemeral займається дослідженнями та розробками татуювань. Нещодавно вона запустила сайт бронювання для своєї першої звичайної студії, що відкриється навесні у Нью-Йорку, США.

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І саме в Ephemeral винайшли тимчасові татуювання, які тримаються на тілі 9 – 15 місяців. Їх винахід полягає у складі чорнила, яке з часом руйнується у шкірі, але технологія нанесення залишилася незмінною – з використанням звичайних голкових тату-машин.

Ми побачили, що існує безліч інновацій в області видалення татуювань. Ми запитали, що, якщо ми перевернемо це і почнемо з татуювань, що дозволяють людям виражати себе, не жалкуючи про це згодом?,

– говорить співзасновник Ephemeral Джошуа Сахаї.



Винайшли тимчасові татуювання, які тримаються на тілі всього рік / Фото Unsplash

Чорнила розроблялися та тестувалися протягом шести років під керівництвом професора хімічної інженерії Нью-Йоркського університету та співзасновника Ephemeral Бренналя П'єра.

Завдяки більш ніж 6 рокам досліджень і випробувань наші революційні чорнила були розроблені докторами наук в області хімічної інженерії та провідними дерматологами,

– розповідають в Ephemeral.



Нові чорнила клінічно протестовано / Фото Ephemeral

Але, що саме всередині чорнил в компанії не говорять, стверджуючи, що вони являють собою запатентований склад, повністю розроблений на основі схвалених FDA інгредієнтів – біорозкладаних і біосумісних полімерів медичної якості з ретельно підібраними високоякісними пігментами, які зазвичай використовуються в харчових продуктах, косметиці та інших продуктах.

Ефемерні чорнила виготовлені з медичного розчину з ретельно відібраними пігментами, які дозволяють вашому тілу з часом природним чином видалити їх,

– повідомляється на сайті компанії.



Придумали тимчасові татуювання, які тримаються на тілі всього рік / Фото Ephemeral

Поки що ефемерні татуювання доступні тільки в чорному кольорі, але компанія працює і над іншими кольорами. Не дивлячись на те, що бруклінська тату-студія Ephemeral почне працювати тільки наприкінці березня, кількість охочих набити такі татуювання зросла до того, що сеанси заброньовані на три місяці вперед. Коштувати такі татуювання будуть приблизно в три рази дорожче ніж звичайні.