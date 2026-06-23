В японській префектурі Сидзуока працює відомий ресторан Wakatori, який славиться своєю смаженою куркою. Не скажемо, що на вигляд вона дуже апетитна, але місцеві у захваті від смаку. Як пише Oddity Central, рецепт курки містить 60-річний інгредієнт.

Дивіться також Італійці плачуть: у мережі готують тирамісу з дивним інгредієнтом з пабу

В Японії смажать курку на 66-річній олії

Власник ресторану Йосіхіро Цучія не соромиться розповідати людям, що секрет успіху його закладу полягає в олії для фритюру, яку не міняли повністю вже 66 років. Він називає її "витриманою олією". Ресторан нещодавно навіть здобув золоту медаль на японському Гран-прі зі смаженої курки. Саме після цього Йосіхіро розповів у інтерв'ю, що особливий інгредієнт використовується з моменту відкриття у 1960 році. Олію за цей час жодного разу повністю не викидали.

Йосіхіро Цучія, який є власником Wakatori у третьому поколінні, відверто заявляє, що саме ця багаторічна олія робить їхню курку такою смачною. За його словами, "витримана олія" надає страві складного аромату та унікального смаку, якого неможливо досягти зі свіжим продуктом. Це допомагає закладу обходити конкурентів.

Ресторан смажить курку на 60-річній олії: дивіться відео

Реакція мережі на стару олію

Ці слова Цучії викликали бурхливе обговорення у соціальних мережах. Багато людей звинуватили ресторан у тому, що він наражає на небезпеку здоров'я клієнтів. Ось що пишуть:

"Такі заклади завжди обходили стороною, а тут навпаки пишаються";

"Я читав про це, вони і смалець у великих об’ємах можуть використовувати";

"Як це може бути смачно? Олія вже гірка вся напевно";

"Навіть думати про це неприємно".

Проте у закладі пояснюють, що якість ретельно контролюють. Олію щодня чистять, відфільтровують залишки м'яса та інші домішки і додають до неї свіжу олію. Вони залишають лише невелику частину старої олії для збереження смакової бази, а потім змішують її з новою порцією. Тому технічно це не та сама олія, що була понад пів століття тому, хоча молекули з найпершої партії все ще можуть там залишатися.

Японський суп з 70-річним бульйоном

60-річна олія для смаження – це не єдина екзотика, яку можна зустріти в японських закладах. Ресторан "Отафуку" подає суп оден, в склад якого входить 70-річний бульйон, пише Culinary Backstreets. В "Отафуку" оден подають з 1916 року. Цей токійський заклад є сімейним бізнесом, що передається з покоління в покоління. І, як ви зрозуміли, передається не тільки бізнес.

Вже понад 70 років в суп разом з іншими інгредієнтами додається один і той самий бульйон. Його лише трохи розбавляють водою. Не дивуйтеся такому рецепту, бо "Отафуку" не єдиний заклад у світі, де використовують інгредієнти з багаторічною історією.