Йдеться про Guinness тирамісу. І ні-ні, не про десерт, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса, а про десерт з дивним інгредієнтом з пабу, передає 24 Канал. Незвичайний тирамісу віруситься у TikTok та інших соцмережах, а італійці плачуть.

Бірамісу: навіщо в італійський десерт додають темне пиво

Цей десерт навіть вже має свою назву та хештег – "бірамісу" від слова beer, що з англійської перекладається як пиво. Саме його і додають до відомого італійського десерту. У соцмережах кажуть, що спочатку це може здатися дивним, але цей легкий та ароматний італійський десерт насправді чудовий з додаванням пива. Хтось експериментує зі світлим, хтось додає фруктовий ель, а хтось каже, що ідеальним є тирамісу на темному. Мовляв, після приготування пиво перестає гірчити, але надає десерту приємного карамельного присмаку.

У коментарях під різними відео з приготуванням цього рецепту також відмітилися італійці, які жартують, що "тирамісу вже не врятувати". Дехто плаче і називає бірамісу "кулінарним злочином". Хтось каже, що краще пиво випити окремо. Водночас частина користувачів визнає: поєднання кави, какао та темного пива звучить дивно, але на смак виявляється доволі гармонійним.

Тирамісу з пивом за лічені хвилини: дивіться відео

Також у соцмережах віруситься складніший, хоч також швидкий варіант приготування бірамісу. Ба більше! До пива додають Jameson. OMG! Спочатку темне пиво Guinness уварюють у сотейнику на слабкому вогні, поки його об'єм не зменшиться втричі для концентрації смаку. Окремо жовтки збивають із цукром до пишності, після чого ретельно вимішують із сиром маскарпоне до однорідного гладкого крему.

Для просочення змішують порцію міцного еспресо, уварене пиво, а також додають по краплі кавового лікеру Kahlua та ірландського віскі Jameson. Печиво савоярді швидко вмочують у цю алкогольно-кавову суміш, викладають у форму, покривають товстим шаром крему та щедро посипають какао. Готовий десерт закривають кришкою, витримують у холодильнику кілька годин й подають охолодженим разом із келихом свіжого напою. Смачного!

Тирамісу, який побив світовий рекорд

Насправді у світі дійсно існує Гіннесс тирамісу й це вже мова йде про десерт, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Це сталося у квітні в Лондоні, передає 24 Канал. Там створили тирамісу завдовжки 440,6 метра, що перевершило попередній результат у 273,5 метра.

Для приготування цього величезного десерту 100 шеф-кухарів використали близько 150 тисяч савоярді та 20 тисяч яєць. Десерт прикрасили великою декоративною короною на честь британського монарха.