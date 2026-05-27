Астрологи прогнозують, що під цей вплив зірок особливо потраплять 4 знаки зодіаку, пише The Kit. Доведеться навчитися справлятися з емоціями та безболісно вирішувати ситуації.

Телець



Гороскоп для Тельців

Готуйтеся до емоційного шторму: стосунки з партнерами, коханими та найближчими друзями цього дня будуть максимально напруженими. У повітрі запахне запеклою боротьбою за лідерство, а непорозуміння може виникнути навіть із родичами чи колегами. Найкращий план на цей день – запастися терпінням і чорним шоколадом.

Лев



Гороскоп для Левів

Спілкування з тими, хто має над вами владу – батьками, керівництвом чи навіть правоохоронцями – перетвориться на справжній квест. Навколо вас спалахуватимуть спроби контролю та тиску. Головне правило дня: не втягуйтеся в ці розбірки, не приймайте нічого на свій рахунок і просто перечекайте цей стрес.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Ваші емоції вируватимуть на межі, що може миттєво зіпсувати стосунки з другою половинкою або близьким другом. Тримайтеся якомога далі від будь-яких спроб з'ясовувати, хто головний, інакше потім будете гірко шкодувати. Також на перший план можуть вийти суперечки через спільні гроші, борги чи майно.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Навколо вас вируватиме атмосфера суперечок та конфліктів, але ваша головна проблема в тому, що 28 травня ви будете наче під мікроскопом – на усі ваші дії будуть дивитися більше, ніж зазвичай. Перш ніж різко відреагувати на чийсь випад, візьміть паузу на секунду, адже зіпсована репутація вам точно не потрібна.