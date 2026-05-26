Спортивний гігант вирішив перетворити свої класичні кросівки Handball Spezial на елегантні лофери без шнурівки, пише Hypebeast. Вони ще не з'явилися у продажу, але вже викликали бурхливу реакцію в мережі.

Handball Spezial від Adidas перетворилися на лофери

Кросівки Handball Spezial випускаються ще з 1979 року. Нова модель у вигляді лоферів отримала гладкий шкіряний верх, три фірмові смужки з м'якої шкіри замість звичних тканинних та впізнавану коричневу гумову підошву, яка нагадує про спортивне минуле цього взуття. Додатково модель прикрасили кантом на носку та металевим значком-трилисником.



Лофери Adidas Handball Spezial / Фото Adidas Japan

Модель виходить у кількох кольорових рішеннях: класичному чорному з білими смужками (Core Black), ніжному кремовому (Warm Vanilla), також є леопардові міхові лофери, замшеві коричневі, кольору бургунді та інші. Adidas Originals запустить цю модель у продаж 29 травня в Японії за ціною 15 950 єн (приблизно 100 доларів США – 24 Канал).



Нові лофери від Адідаса / Фото Adidas Japan

Спортивний гігант продовжує експериментувати зі своїми архівними силуетами й все частіше випускає моделі, які виходять за межі звичного спортивного стилю. А вам як модель?

Реакція мережі на нові лофери від Adidas

Як завжди, користувачі мережі розійшлися у думках. Хтось вважає, що це класна універсальна модель, яку дійсно можна носити хоч під спортивні штани, хоч під класичні, а комусь взуття нагадує стиль дідуся, причому не дуже модного. Ось як обговорює нове взуття народ:

"Якесь воно мені смішне, ніби і з ретро стиля, але не стильне";

"Це сміливо, не скажу, що якесь прям вау бачення, але може жити";

"Та чого, прикольні капці, реально для сучасного кежуал стилю саме то";

"Верх взуття зовсім не пасує до цієї підошви, десь недопрацювали";

"І на весілля можна піти, і під під'їздом з насінням зависнути";

"Думаю, вони стануть дуже популярними, їх вже активно обговорюють".

Adidas запустив соціальну ініціативу в Україні

Як ні крути, але Adidas досі залишається одним з найпрогресивніших та стильних спортивних гігантів у світі. Проте бренд вміє дивувати не лише кумедними модними гібридами, які розважають інтернет-спільноту, а й по-справжньому важливими соціальними ініціативами. Раніше 24 Канал розповідав про те, що Adidas впровадив інклюзивний сервіс Single Shoe в Україні.

Тепер люди з ампутаціями зможуть придбати один кросівок замість пари зі знижкою 50% від повної вартості. Акція розповсюджується на весь асортимент взуття як в офіційних магазинах, так і в дисконт-центрах.