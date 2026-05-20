Схожі емоції відчула фудблогерка Justine, яка у ресторані на даху в Беверлі-Гіллз вимушена була заплатити за нарізання торта понад 100 доларів. Про це вона розповіла у своєму Instagram, а ми розповідаємо подробиці.

За нарізання торта 110 доларів: як відреагував сам ресторан

Дівчина вирішила записати відео та опублікувати його в Instagram. Вона показала чек, в якому був пункт "плата за нарізання торта". Преміальний заклад Poza, розташований на даху готелю L'Ermitage, взяв за цю послугу 110 доларів. Варто зазначити, що торт дівчина принесла з собою.

Виявляється, сума була розрахована виходячи з тарифу 10 доларів за кожну з 11 осіб за столом. Відео з чеком швидко стало вірусним, зібравши сотні тисяч переглядів та викликавши бурхливе обговорення. Частина користувачів зазначила, що плата за обслуговування своїх десертів є звичною практикою для елітних закладів, проте більшість обурилася розміром суми, а також тим, що заклад не попередив про це заздалегідь.

Керівництво ресторану Poza публічно відреагувало на критику в коментарях під відео. Представники закладу перепросили за те, що гостю не попередили про цей збір заздалегідь, і пообіцяли повернути гроші за цю послугу. Вони також запросили блогерку на безплатний візит та пообіцяли знизити тариф за нарізання принесених десертів удвічі.

Це цікаво! Практика платного нарізання торта дуже схожа на corkage fee. Це плата за відкупорювання власного алкоголю, яка існує ще з ХІХ століття. Якщо ви хочете прийти до закладу зі своїми напоями, то будьте готові заплатити за те, що його вам відкриють, пише Square. Це абсолютно нормальна практика в багатьох європейських ресторанах, які не хочуть втрачати прибуток. В Україні, до речі, це також існує.

Найдорожчі страви у ресторанах 2026 року

Щоб ви не опинилися у такій неприємній ситуації, як фудблогерка, радимо вам ще й дізнатися про найдорожчі страви у ресторанах цього року. Якщо поїдете до Великої Британії та захочете завітати до маєтку Lindeth Howe, що розташований у сільській місцевості, то готуйтеся викласти у місцевому ресторані 35 тисяч доларів за шоколадний пудинг, пише Luxhabitat.

А в Мексиці в новому ресторані Frida курорту Grand Velas Los Cabos готують тако з яловичиною Кобе, ікрою "Альмас Белуга" та сиром брі з чорним трюфелем, що подається на кукурудзяній тортильї, прикрашеній золотими пластівцями. Коштує страва якихось 25 тисяч доларів.



Тако за 25 тисяч доларів / Фото Forbes Travel Guide

А як вам піца за 12 тисяч доларів? За цією розкішшю треба їхати в Салерно, Італію. Найдорожча у світі піца називається "Людовик XIII" і створив її відомий піцайоло Ренато Віола. Початково вона була розрахована на двох людей і мала розмір усього 20 сантиметрів. Тісто для неї сходить цілих 72 години й потребує тривалого відпочинку перед випіканням. Для приготування використовуються такі вишукані інгредієнти, як три види ікри, дуже дорогий омар, доставлений із Норвегії, а також сім видів сиру.

Штраф за переїдання та ще один нюанс

Послуги та штрафи у ресторанах іноді можуть дивувати навіть найдосвідченіших відвідувачів. Нещодавно 24 Канал розповідав про один іспанський заклад, який запровадив штраф за переїдання. Ви подумаєте: навіщо їм це робити, адже це вплине на їхній дохід? Але річ у тім, що цей штраф стосується тих, хто не просто переїдає, але й потім блює у всіх на очах.

По-перше, це максимально неприємно і для інших відвідувачів, і для самих працівників, яким доводиться все потім прибирати. По-друге, це сильно б'є по репутації закладу, бо деякі відвідувачі думають, що у закладу не все добре з гігієною.