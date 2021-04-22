Український дизайнер відтворив популярні логотипи з емодзі й запустив флешмоб

Український дизайнер запустив цікавий флешмоб. Він запропонував відтворити відомі логотипи кумедним способом.

Антон Іванов – дизайнер, співзасновник СREVV, колишній старший дизайнер креативної агенції Banda. На своїй сторінці в інстаграм він запустив цікавий і незвичайний флешмоб.

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Антон вирішив відтворити логотипи відомих компаній використовуючи тільки емодзі. Дизайнер запросив залучитися до створення своїх підписників, і вони одразу взялися за прояв своєї фантазії та креативу.

Хоча деякі логотипи у виконанні підписників дизайнера і мали ідею оригіналу, але відрізнялися виконанням та були не дуже схожі. Інші навпаки, були виконані досить докладно і були ідентичні з оригіналом. Пропонуємо вашій увазі декілька цікавих ідей з флешмобу.

Український дизайнер запустив флешмоб зі створення популярних логотипів з емодзі / Фото інстаграм