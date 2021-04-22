Украинский дизайнер запустил интересный флешмоб. Он предложил воспроизвести известные логотипы забавным способом.

Антон Иванов – дизайнер, соучредитель СREVV, бывший старший дизайнер креативного агентства Banda. На своей странице в инстаграм он запустил интересный и необычный флешмоб.

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Антон решил воссоздать логотипы известных компаний используя только эмодзи. Дизайнер пригласил приобщиться к созданию своих подписчиков, и они сразу взялись за проявление своей фантазии и креатива.

Хотя некоторые логотипы в исполнении подписчиков дизайнера и имели идею оригинала, но были не очень похожи. Другие наоборот, были выполнены достаточно подробно и были идентичны с оригиналом. Предлагаем вашему вниманию несколько интересных идей с флешмоба.

Украинский дизайнер запустил флешмоб по созданию популярных логотипов с эмодзи / Фото инстаграм