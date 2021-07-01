Актор вирішив згадати старі часи і записав "ліпсінк"-відео під легендарну пісню I swear ("Я обіцяю") з романтичної комедії "Просто друзі" з його участю. Раян Рейнольдс зіграв у фільмі музичного продюсера Кріса Брендера.

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Я обіцяю, ви будете розчаровані цим акаунтом,

– підписав Раян Рейнольдс своє перше відео у тіктоці.

А ось та сама пісня у фільмі "Просто друзі": дивіться відео

Схоже, що поки шанувальники актора не розчаровані його появою у соцмережі. Менше ніж за 2 дні на актора підписалося 3,5 мільйона користувачів, а його перше відео переглянули майже 24 мільйони разів.

Пізніше Раян Рейнольдс опублікував у тіктоці ще 2 відео. Одне на підтримку валлійського футбольного клубу Wrexham AFC, яким він володіє разом зі своїм другом (4,3 мільйона переглядів), а друге – з актором серіалу "У Філадельфії завжди сонячно" Робом Макелгенні (5 мільйонів переглядів).

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