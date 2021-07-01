Актер решил вспомнить старые времена, и записал "липсинк"-видео под легендарную песню I swear ("Я обещаю") из романтической комедии "Просто друзья" с его участием. Рейнольдс сыграл в фильме музыкального продюсера Криса Брендера.

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Я обещаю, вы будете разочарованы этим аккаунтом,

– подписал Райан Рейнольдс свое первое видео в тиктоке.

А вот та самая песня в фильме "Просто друзья": смотрите видео

Похоже, что пока поклонники актера не разочарованы его появлением в соцсети. Менее чем за 2 дня на актера подписались 3,5 миллиона пользователей, а его первое видео просмотрели почти 24 миллиона раз.

Позже Рейнольдс опубликовал в тиктоке еще 2 видео. Одно в поддержку валлийского футбольного клуба Wrexham AFC, которым он владеет вместе со своим другом (4,3 миллиона просмотров), а второе – с актером сериала "В Филадельфии всегда солнечно" Робом Макэлхенни (5 миллионов просмотров).

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